"La première chose que l’on doit évoquer est le mal des transports, commence par nous expliquer Elodie Roels, vétérinaire clinicienne senior (Ulg) spécialisée en chiens et chats. Comme pour les êtres humains, certains s’accommodent moins bien que d’autres des trajets en voiture. Bave exagérée et vomissements doivent vous alerter. Une solution ? Pour éviter au maximum les soucis, plus vous commencerez tôt les voyages avec lui, mieux il les supportera. Si malgré cette accoutumance cela ne se passe pas très bien, il existe, comme pour chez les humains, des médicaments adaptés, tels des anti-vomitifs ou des anti-nauséeux, à prendre sous ordonnance médicale vétérinaire. J’insiste sur ce dernier point car un médicament peut ne pas convenir à un chien présentant à la base l’une ou l’autre pathologie…"

Une cage, mais pas n’importe laquelle

Toujours dans le registre "médicaments", si votre chien est de nature très anxieuse, la possibilité existe de le "calmer". "Il y a des calmants, des sédatifs adaptés, poursuit notre interlocutrice. Toujours sur prescription d’un vétérinaire, c’est vraiment important."

Vient alors l’aspect "matériel". Transporter son chien en voiture demande aussi des précautions au niveau de l’aménagement du véhicule. Pour qu’il se sente bien et qu’il soit en sécurité, mais aussi pour qu’il évite de vous distraire alors que vous êtes au volant.

"L’idéal est une cage dans laquelle on place l’animal, indique Elodie Roels. Pour que cela se passe au mieux, veillez à y placer une couverture ou un panier où il reconnaîtra son odeur. Prenez-la également suffisamment grande pour qu’il ait un minimum de liberté de mouvements. Enfin, il devra absolument ne pas être enfermé sans lumière, ni vue sur ce qui l’entoure. Cela serait source d’anxiété. Son espace devra être impérativement ventilé…"

Là-dessus, mais c’est assez intuitif…, n’hésitez pas à vous arrêter régulièrement, comme pour vous en fait, pour que l’animal puisse se dégourdir les pattes, faire ses besoins, manger, boire…

Attention à la législation pour l’étranger

Dernière chose importante à savoir: s’il n’existe pas en Belgique une loi régissant la façon de voyager avec un chien dans sa voiture (tenez compte tout de même du fait que chats et chiens doivent être identifiés et enregistrés), vous devrez vous renseigner au cas où vous décidez de traverser les frontières.

Règle générale: le chien doit avec un microchip et sachez que vous devez avoir un passeport européen "à son nom".

Trois possibilités pour voyager

Ceinture

©Gianfranco Bella - stock.adobe.c

Pour éviter que votre chien ne soit projeté vers l’avant en cas de freinage brutal, voire d’accident, il existe des ceintures de sécurité adaptées. Comme une laisse avec le même "crochet" qu’une ceinture de sécurité pour humain. "À l’autre bout, il faut absolument un harnais et non un collier, insiste Elodie Roels. Un choc important pourrait en effet faire très mal à l’animal, voire pire." Ces objets sont en vente dans n’importe quelle animalerie.

Saleté

Quelque chose qui revient souvent: comment éviter que votre chien ne salisse complètement votre voiture après un déplacement (boue, poils...)? Il y a bien sûr la cage évoquée ci-contre. Viennent également la bâche ou la housse de protection, en matière lavable, que vous pouvez fixer facilement via les appuie-tête grâce à des sangles en nylon. À "cumuler" avec une ceinture de sécurité pour l’animal, évidemment.

Remorque

©hanohiki - stock.adobe.com

Il existe aussi, dans une gamme de prix évidemment plus élevée, la remorque pour chiens. Genre vans pour chevaux, mais en plus petit. Cela concerne ici les chiens plus grands pour lesquels les solutions déjà évoquées ne sont pas trop possibles. Avantage: on récupère de la place dans la voiture et on ne la salit pas. Inconvénient, outre le prix, l’éloignement, qui peut stresser l’animal s’il n’a pas été habitué très jeune.