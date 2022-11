Voici comment enlever les taches sur les fauteuils et meubles en tissu

Mais non, ne soyons pas défaitistes ! Il existe heureusement des astuces pour redonner une deuxième vie aux meubles en tissu.

Avant de commencer

Avant toute chose, veillez à retirer la poussière, au risque d’aggraver la situation en créant des traînées. Ensuite, vérifiez que le tissu ne déteint pas en testant le produit que vous allez utiliser sur une partie qu’on ne voit pas, à l’aide d’un coton-tige. Vérifiez également que votre éponge est bien propre et essorée avant de l’appliquer sur la tache.

N’oubliez pas de protéger les accoudoirs s’ils sont en bois ou en métal en les recouvrant de feuilles en plastique collées avec du ruban adhésif. Quand vous vous attaquez à une tache fraîche tamponnez-la en allant de l’extérieur vers le centre avec un papier absorbant. Vous limiterez ainsi les dégâts.

Le bon vieux savon

C’est la solution naturelle la plus douce qui convient surtout si vous n’avez pas de grosses taches à enlever. Pour éviter les auréoles mieux vaut nettoyer le canapé ou le fauteuil entièrement et pas seulement la tache. Diluez simplement du savon noir ou du savon de Marseille dans de l’eau chaude et frottez votre fauteuil avec une brosse douce. Rincez ensuite avec de l’eau claire avec un gant de toilette humidifié puis séchez avec un chiffon sec.

Des magasins de bricolage louent également des shampooineuses. Très simple à utiliser, l’engin aspire et envoie en même temps du savon à l’aide d’un embout. Une façon de donner un bon coup de fraîcheur mais qui ne retire pas les taches les plus tenaces.

Nettoyage à sec

Si vous ne voulez pas attendre que votre canapé sèche vous pouvez opter pour un nettoyage à sec. Il suffit pour cela de directement saupoudrer le tissu de bicarbonate de soude. On laisse agir pendant au moins une heure et on passe l’aspirateur délicatement. Le tissu sera nettoyé et les couleurs seront ravivées.

Les taches de gras, elles, peuvent être éliminées avec de la terre de Sommières. Il s’agit d’une poudre argileuse de couleur verte, beige ou ocre qui a des vertus dégraissantes. Comme elle absorbe, elle est également efficace pour se débarrasser des mauvaises odeurs comme le vin, le tabac ou l’urine. On saupoudre avec des gants et on masse le tissu. On laisse ensuite sécher quelques heures voire toute une nuit puis on aspire. La technique marche aussi avec du talc, indiqué pour les fauteuils clairs.