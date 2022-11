Si l’on se fie à la définition du dictionnaire, un fantasme est une représentation de l’imaginaire qui traduit les désirs plus ou moins conscients d’un individu. Selon Esther Hirch, sexologue, il existe deux catégories de fantasmes: les fantasmes primaires, qui se forment dans la petite enfance de manière tout à fait inconsciente ou à la puberté, et les fantasmes secondaires, qui résultent de nos expériences amoureuses.

2. Pourquoi tout le monde n’a pas de fantasmes ?

Tout le monde a des fantasmes. Un fantasme est une idée, une image à caractère érotique qui n’est pas forcément insolite. Certaines personnes fantasment à l’idée d’être caressées dans le cou, d’être embrassées langoureusement. "Le rôle du fantasme, nous explique Laurane Wattecamps, sexologue, est de susciter du désir, de l’excitation."

3. Pas de fantasme, pas d’orgasme ?

"Pour jouir, confirme Esther Hirch, il faut qu’il y ait une interaction constante entre le corps et l’esprit. Un homme peut, par exemple, avoir une érection par la pensée mais il faut qu’il y ait des contractions musculaires pour arriver à l’orgasme."

4. Doit-on assouvir ses fantasmes ?

"Les fantasmes ne sont pas tous voués à être réalisés, dit Laurane Wattecamps. Un fantasme peut rester à l’état de fantasme." C’est parfois même ce qui lui confère son côté excitant. Assouvir un fantasme peut aussi causer de la frustration et de la déception si le résultat n’est pas à la hauteur des attentes.

5. Qu’est-ce que le fantasme révèle de la personnalité ?

Le fantasme n’est pas le reflet de votre personnalité. Penser à quelqu’un d’autre lors de vos rapports sexuels, par exemple, est tout à fait anodin et ne constitue en rien une trahison envers l’autre. Avoir un fantasme ne signifie pas que vous souhaitez passer à l’acte.

6. Comment convaincre son partenaire de réaliser un fantasme ?

"Expliquez-lui en quoi consiste votre fantasme, explique Laurane Wattecamps. Montrez-lui une image, une représentation de ce qui vous excite et assurez-vous d’avoir son consentement. Si vous avez envie de faire l’amour en public, par exemple, commencez par vous montrer démonstratif lorsque vous êtes entourés." Si son corps se raidit lorsque vous posez un geste sensuel, cela signifie qu’il ne veut pas aller plus loin.

7. Pour qu’un couple marche, faut-il partager les mêmes fantasmes ?

"Lors d’un rapport sexuel, il est primordial de s’assurer que chaque partie est entièrement consentante." Si votre partenaire accepte de s’adonner à une pratique sexuelle sous la contrainte alors, oui, il y a un problème dans le couple. La sexologue rappelle aussi que le sexe n’est pas un besoin vital comme boire, dormir ou manger même si les fantasmes peuvent parfois devenir obsessionnels s’ils ne sont pas assouvis. Esther Hirch conseille à ses patients de cultiver plusieurs fantasmes pour éviter ce genre de scénario. "Plus riche sera votre imaginaire fantasmatique, moins vous serez dépendant d’un seul fantasme."

8. Fantasme-t-on avec chaque partenaire ?

Avec votre ex, vous n’aviez pas autant de fantasmes qu’avec votre partenaire actuel. Qu’est-ce que cela révèle ? Êtes-vous plus épanoui, libre sexuellement ou au contraire, avez-vous besoin de stimuler davantage votre imaginaire fantasmatique car vos rapports intimes à eux seuls ne vous satisfont pas ? "Avoir plus ou moins d’images mentales n’est pas lié à votre partenaire mais à votre état d’esprit, dit Laurane Wattecamps. Les fantasmes ne sont pas figés. Selon le moment de vie, la phase que l’on traverse, on aura davantage envie, besoin, d’explorer son imaginaire fantasmatique, de se connecter à ses sens."

9. Pourquoi parler de ses fantasmes est-il tabou ?

Certains fantasmes sont, encore aujourd’hui, considérés comme des "déviances" car en marge des normes comportementales en matière de sexualité. "Certaines personnes ont honte de leurs fantasmes parce qu’ils ne sont pas en adéquation avec l’image qu’elles veulent renvoyer, explique Laurane Wattecamps. Mais, fantasmer fait partie de la santé sexuelle. Il faut être capable d’accepter ses pensées et s’autoriser à fantasmer. Si l’on vous dit de ne surtout pas penser à un éléphant rose, vous n’allez plus penser qu’à ça. Or, si vous accueillez vos pensées comme elles viennent, elles finiront peut-être par s’évanouir." Du moins, si vous le souhaitez.