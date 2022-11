Jeu t’aime, à la folie, passionnément : se retrouver autour du jeu sous toutes ses formes

Pour l’occasion, de nombreuses ludothèques, associations et acteurs socioculturels de votre région vous proposeront de découvrir gratuitement les plaisirs riches et variés de l’expérience ludique partagée. Vous serez accueillis par des animateurs attentionnés qui vous expliqueront les jeux et vous accompagneront dans les différentes activités proposées dans une ambiance conviviale. Du jeu de construction au jeu de psychomotricité en passant par le jeu symbolique, les jeux contés ou encore le jeu de société, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Objet culturel devenu incontournable ces dernières années, le jeu emmène à la rencontre de soi et des autres, dans une dimension d’ouverture intergénérationnelle et d’accès à la culture pour tous. Alors le dernier week-end de novembre, en famille ou entre amis, seul ou avec des inconnus, prenez le temps de vivre des moments d’échanges authentiques et de vous créer une ludothèque de souvenirs !

Rendez-vous le 20/11 à Beauraing, Bruxelles, Comines-Warneton, Hotton. Le 27/11 à Charleroi, Liège, Mons, Mouscron, Tournai.

Infos pratiques : Découvrez tout le programme sur www.ludeo.be et sur www.yapaka.be