Sauve qui pleut, c’est le déluge ! Mettons tous les animaux à l’abri sur l’arche ! Ce thème traditionnel quelque peu passéiste se voit tempéré par un second degré malicieux, car au milieu de la débandade, les 10 animaux doivent d’abord retrouver leur valise avant de pouvoir embarquer.

Heureusement, Noé veille en arpentant l’improbable file d’attente de veaux, vaches et autres cochons, disposés à la queue leu leu devant la passerelle d’accès. À tour de rôle, les joueurs déplacent Noé et retournent une tuile "valise": si le verso correspond à l’animal à qui il est en train de porter secours, hop, il embarque et au bout du dixième, c’est gagné ! Mais attention, certaines valises "maléfiques" font monter le niveau et si l’entièreté du troupeau se retrouve les pieds dans l’eau, c’est perdu pour tout le monde !

Voilà une petite mécanique de "memory" bien rafraîchissante, dynamisée par un aller-retour permanent entre le souvenir que l’on a de l’emplacement des valises et la direction à donner à Noé pour le positionner devant le bon animal. Cette lutte solidaire contre un péril extérieur installe un suspens dont les plus petits sont friands et que ne renieront pas les plus grands.

Le tout se prête parfaitement à une mécanique coopérative, non parce qu’elle flatte de bons sentiments mais parce qu’elle permet un réel partage de compétences d’égal à égal et donc un véritable moment de dialogue ludique entre parents et enfants.

Jeu dès 4-5 ans: « Time’s Up ! Kids »

Time’s Up !, le jeu d’ambiance par excellence, se décline désormais pour les plus petits. Dans cette version totalement coopérative, les enfants doivent faire deviner au reste du groupe 20 cartes illustrées d’objets, d’animaux ou de professions. La première manche consiste à décrire verbalement l’image sans la nommer et la seconde à les mimer. Pour relever ce défi, les enfants ont 10 minutes: avec leurs mots, ils décrivent les images, mobilisant rapidement représentations mentales et vocabulaire.

Travaillant le français et la richesse de la langue mais également la conscience du corps dans l’espace, Time’s Up ! Kids lie subtilement la notion d’apprentissage à celle de plaisir.

Jeu dès 6-7 ans: « Dinos rigolos »

Paléontologue averti, vous déterrez les fossiles pour reconstituer des squelettes de grosses bébêtes. Un jeu malin de dextérité "mais pas que" qui offre une expérience ludique "rigolote… mais pas que" !

Arrivés sur site, on soulève le couvercle retourné sur la boîte pour découvrir un enchevêtrement compact de tuiles "fossile" et "campement" qui s’empilent aléatoirement sur plusieurs couches, le tout coiffé de 4 piles de rochers en équilibre, ajoutant encore à l’instabilité de l’ensemble.

Entre les tuiles, il y a peu d’espace, c’est là qu’est l’os: armé de science et de patience – et plus prosaïquement d’une petite pince – vous tentez malgré tout de retirer les ossements sans tout faire dégringoler. Le défi est de taille mais s’avère fort plaisant et accessible, car les pièces sont ainsi faites qu’elles coulissent aisément entre elles et qu’on se surprend à réussir des opérations de fouille que l’on croyait impossibles, bravant de manière improbable les lois de la pesanteur.

Le but est d’obtenir des dinos plus ou moins ressemblants en enchâssant les différents os récupérés pour reconstituer des squelettes en 3D, si possible cohérents. Il aura donc fallu repérer les bons morceaux signalés par des codes couleurs. Au challenge de la manipulation, se greffe ainsi celui de l’observation puis du calcul de risque ; récupérer les pièces du dessous étant logiquement plus périlleux.

De petits objectifs différents à chaque partie et des actions bonus à glaner dans le tas complètent ce tableau ludique savamment équilibré, soutenu par une mise en scène et un matériel aux petits os mignons, très bien adapté.

Jeu dès 8-9 ans: « Micro Macro »

Micro Macro s’inspire sans complexe du principe de "Mais où est Charlie" et de ce plaisir universel de retrouver des détails graphiques dans une image foisonnante d’informations graphiques.

Le théâtre du jeu, c’est Crime City, représentée sur un immense plan, très impressionnant, truffé de détails architecturaux, et fourmillants de personnages affairés dans diverses scènes rocambolesques. Mais ne vous y trompez pas: ici, le crime se cache à chaque coin de rue.

Le jeu propose 16 enquêtes, de difficulté croissante, chacune matérialisée par un paquet de cartes conservées au secret dans une enveloppe à décacheter. Ces cartes proposent une série d’énigmes à résoudre pour boucler l’enquête. Toutes ont pour solution une scène à dénicher sur le plan, et dont il faudra interpréter les informations visuelles pour déduire les suspects, les mobiles, l’enchaînement des événements, etc.

Et vous voilà penchés côte à côte sur ce grand plan, à chasser l’indice visuel, échangeant et croisant les infos glanées au gré des observations dans tel ou tel quartier. Émerveillés par les milles et un petits détails cocasses et croustillants de cette ville intarissable, l’enquête vous plonge irrésistiblement dans un enchaînement d’histoires picaresques, pleines de surprises et de rebondissements.

Dans une ambiance "puzzle" assez feutrée, mais jalonnée par les avancées excitantes d’une enquête digne des meilleures séries policières, Micro Macro propose une expérience ludique et narrative hors norme, à la fois apaisante et passionnante. Une affaire à suivre qui nous promet déjà une maxi année ludique.

Jeu pour les 10 ans et plus: « Mysterium »

Qui n’a jamais entendu parler du colonel Moutarde tué dans la bibliothèque avec le chandelier ? Profondément inscrit dans notre imaginaire collectif, le Cluedo fait aujourd’hui partie de notre patrimoine culturel.

S’inspirant de ce grand classique, Mysterium en propose une variation originale dans l’ère du temps. Qui ? Où ? Comment ? Les joueurs doivent toujours répondre à ces trois questions mais de manière coopérative. Un joueur incarnant le fantôme de la victime guide ses partenaires dans l’élucidation de l’énigme en sélectionnant des cartes superbement illustrées et fourmillant de détails qu’ils devront analyser et interpréter.

Un classique aussi beau que bon qui n’a pas fini de mobiliser vos capacités de déduction mais aussi votre sixième sens.