Buisson ? Demi-tige ? Haute tige ?

Tout dépend ici de la superficie du terrain. Dans la grande majorité des cas, il est préférable d’opter pour des buissons dont le point de greffe est situé à +/- 70 cm du sol. Ces buissons prennent peu de place, fructifient rapidement et permettent une cueillette facile. Il faudra laisser 3 à 4 m entre chaque fruitier. Les demi-tiges sont greffés à 1,5 m et demandent plus d’espace pour se développer: on les espacera de 5 à 7 m. Un terrain ayant une belle superficie permettra la plantation d’arbres fruitiers hautes-tiges, fruitiers qui exigent un espacement de 10 à 15 m entre chaque pied.

Quand peut-on espérer la première récolte ?

C’est un moment toujours très attendu. En présence de variétés pollinisatrices un fruitier en buisson donnera ses premiers fruits 3-4 ans après la plantation, un demi-tige après 5-7 ans tandis que pour un haute-tige il faudra patienter entre 7 et 10 ans. De toute manière il est vivement conseillé de supprimer les fruits qui pourraient apparaître sur les arbres les deux premières années après plantation et ce afin de ne pas épuiser inutilement les plantes et leur laisser le temps de former un excellent système racinaire.

Attention au sol !

Les pommiers apprécient les terres profondes, saines et tolèrent le calcaire. Par contre un sol constamment humide n’amènera que des problèmes et notamment des risques de chancre. Les poiriers demandent des sols silico-argileux, fertiles et gardant une bonne fraîcheur durant la belle saison tout en étant bien drainé. Ils n’aiment pas du tout les terres calcaires. À noter que les poiriers détestent la sécheresse et qu’un paillage au pied est toujours conseillé. Les pruniers ne sont pas très compliqués et acceptent la plupart des sols. Comme les poiriers, la sécheresse est une ennemie d’autant que leurs racines sont proches de la surface. Les cerisiers sont les plus vigoureux des arbres fruitiers. Ils demandent une terre légère et riche pour bien se développer. À éviter dans les terres fortement argileuses.

À cette période de l’année, la meilleure pour effectuer les plantations des arbres et arbustes, il est bon de planter des arbres à racines nues. Leur reprise est excellente et leur prix nettement moins élevé que les arbres vendus en conteneurs.