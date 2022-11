Si au printemps et en été elle vagabonde dans la nature et par conséquent dans les jardins, elle s’empresse de rentrer dans les habitations dès que les conditions climatiques se détériorent. Et c’est à ce moment que les ennuis commencent … Ce petit mammifère s’introduit partout et elle colonise les greniers, les vieux planchers pour arriver aux endroits qu’elle adore: les réserves de nourriture. La moindre petite ouverture et elle s’installe chez vous. Elle est capable de grimper le long de parois verticales pourvu qu’elles soient suffisamment rugueuses. Et du point de vue nourriture elle n’est vraiment pas compliquée puisqu’elle est vraiment omnivore. Certes elle marque une nette préférence pour les céréales mais elle peut s’attaquer à tout ce qu’elle trouve, même, et c’est plus curieux au savon!

10 portées, de 5 à 8 petits

Chaque jour elle consomme environ 8-9 gr de nourriture mais le pire c’est qu’elle souille les denrées avec son urine et ses excréments. Ajoutons à cela que la souris grise peut avoir jusqu’à 10 portées de 5 à 8 petits et vous comprendrez qu’il faut lutter contre ce rongeur envahissant...