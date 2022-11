C’était une soirée tranquille. Chez des amis, sans enfant. On prend le temps, on savoure, on discute. Les heures s’écoulent. Les enfants sont chez les grands-parents et on viendra aussi y loger. Pratique, ils sont dans le même quartier.

Vers 1h, on lève le camp. Rien ne presse, on déambule tranquillement dans les rues. Arrivés devant la porte de la maison des grands-parents, un doute. Rapidement suivi d’une question "As-tu la clé de la maison ?" La réponse fuse: "Pas depuis qu’ils ont changé la porte". Et là, je me revois des années plus tôt, ado rentrant de soirée et ayant oublié mes clés et obligé d’aller à la cabine téléphonique du quartier…

Mais cette fois, j’ai beau téléphoner avec mon smartphone, rien ne bouge dans la maisonnée. Les coups de sonnette n’ont pas plus d’effet. L’option de dormir dans la voiture est envisagée… sauf que les clés sont sur la table de la cuisine. Maman tente un coup de poker: téléphoner sur le smartphone de la grande. Sans succès. Les minutes s’égrènent.

Puis le téléphone de maman vibre. C’est la grande. Qui n’imagine pas qu’elle vient de gagner un sacré joker pour plus tard.