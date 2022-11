Les nouvelles annonces de chambres privées proposées sur la plateforme sont par ailleurs en hausse d’environ 50% entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022 en Belgique.

Plus largement, les revenus totaux des hôtes dans le monde ont d’ailleurs augmenté de 30% au troisième trimestre par rapport à la même période l’année dernière. Selon Airbnb, la moitié des annonces qui ont été activées et réservées entre les mois de juillet et septembre ont reçu leur première réservation dans les trois jours qui suivent leur mise en ligne.

"Les hôtes n’ont jamais autant gagné", résume l’entreprise, qui a lancé mercredi de nouveaux services et offres. Elle va ainsi faciliter la tâche des hôtes qui souhaitent proposer leur bien sur la plateforme de location de logements. Dans le même temps, les hôtes seront également mieux protégés contre les dommages.

Six nouvelles catégories d’hébergement seront en outre ajoutées, dont une recensant les logements accessibles aux fauteuils roulants.