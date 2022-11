Ce dimanche, des artisans belges certifiés ouvrent les portes de leur atelier pour révéler les coulisses de leurs activités. Qu’ils travaillent le bois, le fromage, le chocolat, les fleurs, la mosaïque, le métal, le papier, la terre, le verre... ces artisans se rendent accessibles à leurs visiteurs pour répondre à toutes les questions et donner des démonstrations de leur artisanat. Le grand public y découvre de la restauration de mobilier, de la création de bijoux, du garnissage de fauteuil, de la coulée de bronze, de la sculpture de bois indigène, de la création de mosaïque à base de vaisselles brisées... Les métiers traditionnels sont bien entendu représentés. Et cette année encore, l’organisateur (le SPF Économie), constate l’arrivée de métiers innovants. L’événement se renouvelle donc à chaque édition, tant dans la variété des métiers à découvrir que dans l’originalité des animations proposées. Au total, près de 458 ateliers s’ouvrent dans tout le royaume pour cette 16 Journée de l’Artisan. Et comme c’est gratuit, autant en profiter.

2. Jeu t’aime, les 20 et 27 novembre

À l’heure où les crises s’enchaînent et où l’actualité a le chic pour nous mettre le moral dans les baskets, les Rencontres Jeu t’aime offrent une parenthèse bienvenue pour se retrouver en famille autour du jeu. Lors des deux derniers week-ends de novembre, le jeu sous toutes ses formes sera mis à l’honneur dans une dizaine de villes, en Wallonie et à Bruxelles.

Pour l’occasion, de nombreuses ludothèques, associations et acteurs socioculturels de votre région vous proposeront de découvrir les plaisirs riches et variés de l’expérience ludique partagée. Vous serez accueillis par des animateurs attentionnés qui vous expliqueront les jeux et vous accompagneront dans les différentes activités proposées dans une ambiance conviviale. Du jeu de construction au jeu de psychomotricité en passant par le jeu symbolique, les jeux contés ou encore le jeu de société, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Objet culturel devenu incontournable ces dernières années, le jeu emmène à la rencontre de soi et des autres, dans une dimension d’ouverture intergénérationnelle et d’accès à la culture pour tous.

Pour les rencontres "Jeu t’aime", les ludothèques proposent gratuitement l’expérience du jeu, sous toutes ses formes: jeux de société, jeux géants, jeux pour petits, ateliers créatifs... Rendez-vous le 20/11 à Beauraing, Bruxelles, Comines-Warneton, Hotton. Le 27/11 à Charleroi, Liège, Mons, Mouscron, Tournai.

Alors le dernier week-end de novembre, en famille ou entre amis, seul ou avec des inconnus, prenez le temps de vivre des moments d’échanges authentiques et de vous créer une ludothèque de souvenirs !

3. Des voitures de collection (du 18 au 20 novembre)

Les voitures, cela fait rêver les petits et les grands. Pourquoi ne pas vous rendre au grand salon des voitures de collection, Classic Car Show Brussels qui rassemble en un lieu des centaines d’ancêtres exceptionnels, ainsi que des pièces détachées et autres objets relatifs à l’automobile. Cette édition est placée sous le signe du 75e anniversaire de Ferrari et présente une sélection impressionnante du constructeur de voitures de sport le plus célèbre au monde.

4. Marché de Noël de l’abbaye de Maredsous (dès ce 18 novembre)

Plongé dans l’atmosphère séculaire de son abbaye, le Marché de Noël de Maredsous ouvre la parade des typiques villages de fête de fin d’année. Il convie à découvrir les talents de 60 artisans dotés d’idées originales pour faire plaisir et se faire plaisir... L’ambiance est assurée par des fanfares, chaque dimanche. Jusqu’au 25 décembre, uniquement les vendredis, samedis et dimanches.

5. Une promenade à vélo de nuit à Tournai (26 novembre, 17 h 30)

Le vélo s’éclaire, le vélo c’est clair, telle est l’invitation de la promenade à bicyclette nocturne de Tournai, à la fois lumineuse, familiale et musicale. Aventure surprenante sous les étoiles, le parcours s’étend sur 15 kilomètres, dans une atmosphère festive, pour sensibiliser au bon éclairage et profiter de l’obscurité. Consigne: penser à illuminer son vélo et soi-même. Lumières disponibles sur place.

6. L’ambiance de Noël aux jardins d’Annevoie (du 25 au 27 novembre)

Durant trois jours, le château d’Annevoie et sa cour revêtiront leurs habits de fête. Le Noël aux Jardins enchantera avec ses nombreuses illuminations féeriques de ses jardins et de ses jets d’eau. Dans ce décor, un marché de Noël de 70 exposants invite à préparer ses cadeaux de fin d’année. Au menu: artisanat, décorations, produits de bouche...

