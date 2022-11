Quels accessoires choisir quand on achète un nettoyeur haute pression ?

La version minimum de votre achat comprendra, outre le nettoyeur proprement dit, une lance, un ou deux becs différents pour avoir des jets différents et un flexible pour vous raccorder à votre robinet. S’il est parfois possible d’acheter un appareil déjà doté de l’accessoire dont vous avez besoin pour un travail spécifique, le fait de choisir une bonne marque vous permettra de compléter avec des accessoires compatibles. Parmi les plus intéressants, on notera: