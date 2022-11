Ça y est, c’est l’heure de la fameuse discussion sur le sexe avec votre ado. No stress. Pas de discours moralisateur, place à l’échange. Commencez par rappeler à votre ado que vous êtes prêt à discuter de sexualité avec lui/elle ou à le/la diriger vers une personne de confiance comme une marraine, un parrain ou un professionnel (planning familial, sexologue…) s’il/elle préfère (et vice-versa). "Dès que votre ado a un(e) petit(e) amoureux (se), vous pouvez lui demander comment ça se passe, sans trop induire ni insister. On peut entamer la discussion en lui demandant simplement s’il a déjà vu ‘des trucs sexuels’, et lui demander ce qu’il en pense, conseille la sexologue Coraline Caris, de Stavelot .“Est-ce que tu veux en parler ? Non ? Je peux déjà te parler de contraception, on peut aller en chercher. Sinon, tu reviens vers moi. Voici déjà un livre, si tu as des questions, je suis là”."

2 Maladie, contraception

La prévention des maladies sexuellement transmissibles doit être abordée, tout comme la contraception. D’ailleurs, l’utilisation d’un préservatif doit être enseignée aux garçons comme aux filles, conseille la sexologue, qui est régulièrement invitée à parler de sexualité dans les écoles.

3 Fonctionnement du corps

Prenez le temps de lui expliquer le fonctionnement des organes génitaux et du corps humain, pour éviter bien des questionnements. "C’est important qu’ils sachent que les érections pendant la nuit ou la journée ne sont pas nécessairement liées à des rêves ou pensées érotiques ; c’est un mécanisme physique qui permet aux muscles du pénis de se décontracter. Pareil pour la lubrification féminine, qui est une réaction physiologique qui n’a pas seulement lieu pendant les rapports". Important aussi: "parler du fonctionnement des règles aux garçons, pour qu’ils comprennent que ce n’est ni tabou, ni dégueulasse ".

4 Plaisir, consentement et respect

Parler de plaisir et de respect de l’autre et de soi est aussi primordial. "La sexualité, ce n’est pas seulement quand on est vraiment amoureux ; car s’en tenir à ce discours peut faire de grands dégâts – surtout chez les femmes, note notre pro. C’est très important de dire aux jeunes que s’ils n’ont pas envie de faire quelque chose, ils ne doivent pas le faire. Il faut vraiment leur rappeler qu’ils ont la liberté de dire non, même au dernier moment."

5 Le porno

Insistez: le sexe ce n’est pas du porno. "En classe, j’insiste sur le fait que le porno c’est comme les films de Spiderman: ce n’est pas vrai. Ce sont des acteurs. Les orgies, sodomies sans préparation et les sexes de 3 mètres ne sont pas la norme. En consultation, j’ai pas mal d’adolescentes de 16 ou 17 ans qui vont sur Tinder, parlent de cul avec un garçon, se donnent rendez-vous puis se sentent obligées de “passer à la casserole” ; de s’essayer à la sodomie ; le tout sans préliminaires ni connaissances, alors que souvent elles ne veulent pas et se sentent mal après." De quoi engendrer pas mal de traumas. D’où l’importance d’une communication ouverte sur la question.