Entre l’entrée de gamme trouvée dans un grand magasin en promo et l’outil à réserver aux professionnels pour du gros œuvre de chantier, le choix est énorme. Avec des prix variant de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines, voire davantage.

Bien tenir compte de la pression

Une fois que vous aurez bien listé les travaux à réaliser avec votre futur achat, la première chose à regarder sera la pression de l’appareil. Celle-ci détermine en effet la puissance du jet d’eau, donc sa capacité à enlever crasses, graisse, vieille peinture… Pour vous donner une idée, on considère généralement qu’il faut environ 100 bars pour nettoyer les outils de jardin ou la voiture.

Après, pour le travail sur la terrasse par exemple, il vaut mieux monter à 150, tandis que pour démousser des murets ou enlever de la vieille peinture sur mur, un nettoyeur avec 175, voire 200 bars de pression est parfois bien utile. Notez que certains appareils permettent de régler cette pression. Si vous pouvez vous le permettre, c’est vers cela qu’il faut se diriger. Qui peut le plus pourra évidemment le moins…

Le choix du moteur vient ensuite, entre l’électrique et le thermique. Disons, pour simplifier, que le modèle thermique s’adresse plus à un usage professionnel. Sa puissance est plus grande et, surtout, il ne demande pas à être raccordé à une source de courant, pas toujours disponible.

Les accessoires, le débit et le matériau de la pompe

Enfin, outre l’encombrement du nettoyeur (où vais-je pouvoir le ranger ?), trois choses importantes devront diriger votre achat: les accessoires fournis avec l’appareil, son débit et le matériau utilisé pour la pompe, une des pièces principales de la machine.

Le débit, exprimé en litres/heure, conditionnera le temps pris pour réaliser votre travail. Plus il y aura d’eau qui sortira de votre nettoyeur, plus vous irez vite.

Enfin, la pompe, organe chargé d’expulser l’eau vers la sortie, est quant à elle soumise à énormément de pression, donc est susceptible de casser si l’on est dans du bas de gamme utilisant du composite. Préférez l’aluminium, ou encore mieux le laiton, si l’usage que vous avez de votre nettoyeur est plus qu’épisodique…

Trois éléments dont il faut tenir compte

1 Eau de pluie

Renseignez-vous avant d’acheter votre appareil dans le cas où vous comptez utiliser celui-ci avec de l’eau de pluie. Deux choses importantes à savoir: il est important que votre eau soit bien filtrée. Des crasses qui s’accumuleraient dans votre nettoyeur haute pression pourraient l’endommager. Veillez également à ce que la pression d’eau à l’entrée de l’appareil soit suffisante, sinon vous serez obligé de repasser sur votre réseau normal d’alimentation.

2 Eau chaude

Si la plupart des nettoyeurs haute pression ne fonctionnent qu’à l’eau froide (température inférieure à 40 degrés), il est possible de trouver des appareils acceptant l’eau chaude. L’intérêt réside dans la qualité et la vitesse du nettoyage. Sur des surfaces souillées par des produits graisseux par exemple, une eau à 70 ou 80 degrés prouvera très vite son efficacité. Cette option vaudra surtout pour des machines pour professionnels.

3 Vélo

L’éternel dilemme: peut-on nettoyer son vélo avec un appareil à haute pression ? Réponse négative. En tout cas si vous souhaitez le garder longtemps tout en ne devant pas changer trop souvent certaines pièces. Sur un vélo, il y a de nombreux roulements à billes (roues, pédalier, dérailleur…). Le danger est que l’eau risque de s’y infiltrer vu la force avec laquelle elle vient "frapper" la surface à nettoyer. Préférez un simple tuyau d’arrosage, de bons produits et de l’huile de coude…