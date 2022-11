Vous vous plaignez tout le temps ? Vous êtes peut-être atteint du syndrome de Calimero

Comment les reconnaître ?

Attention, tout le monde se plaint à un moment ou à un autre. C’est normal, ça fait du bien. Mais chez certains, on pourrait dire que c’est presque un talent inné. "Le syndrome de Calimero désigne les personnes qui sont dans un discours de plainte permanent. C’est quelque chose d’extrêmement chronicité (NDLR: caractère d’une maladie chronique), explique Anne-Françoise Meulemans, médecin et thérapeute, à Beauvechain. Ce sont des personnes tristes, qui sont dans la plainte, dans la revendication, avec une tendance parano. Elles sont extrêmement critiques envers les autres et sont aussi très nombrilistes."

Tout le monde passe par des "phases Calimero", dit-elle ; mais certains n’arrivent tout simplement pas à s’en défaire. "Un Calimero est en grande perte d’autonomie, car il vit à travers ce statut de victime et dépend vraiment de ce positionnement et du regard des autres."

Ce syndrome peut s’expliquer notamment par un vécu familial similaire, une hypersensibilité conjuguée avec un manque de confiance en soi sous-jacent, ainsi qu’un état de soumission. "On a l’impression qu’on n’est pas en plein pouvoir, que ce sont les autres qui ont toutes les cartes en main. Cette très faible confiance en soi fait qu’on éprouve une difficulté à affirmer un ancrage: le “moi”, le “je”. On se sent comme un petit objet, bousculé par les gens et les événements."

Forcément, on les évite

Quand la plainte sans lendemain devient un art de vivre, le syndrome de Calimero impacte évidemment de plein fouet les relations amicales, qui peuvent se détériorer par usure. "Les Calimero sont des personnes qui sont tout sauf “lunaires”, ce sont des trous noirs absorbants. Ils vont s’entourer de sauveurs (amis, conjoints) et cette relation peut durer longtemps, jusqu’au moment où ça pète, car le Calimero va mettre en échec toutes les tentatives qu’on va faire pour l’aider."

Le Calimero agit tel un aspirateur, dit-elle. "Il aspire l’énergie de l’autre et son attention. Et, à un moment donné, quand on en a marre d’être aspiré ou qu’on aspire à vivre autre chose, le Calimero peut se retrouver seul et devenir une petite chose aigrie ; sauf s’il arrive à se questionner."

La victimisation est sublimée dans notre société

"Je constate que la victimisation est un sujet extrêmement complexe. Aujourd’hui, dans notre société, il y a une pente glissante dangereuse vers le fait de sublimer la victimisation", commente Anne-Françoise Meulemans.

"C’est important et légitime de reconnaître l’agresseur et l’agression pour pouvoir redonner des armes aux victimes ; mais en même temps, je note une espèce de promotion de la victimisation, via les avocats et les compensations financières. Tout ce marché de la victimisation qu’on voit aux États-Unis déborde chez nous. On arrive tout doucement dans la même mouvance, où l’on se rend compte que revendiquer l’état de victime n’est pas si mal que ça et où l’on attend presque qu’il y ait un problème pour pouvoir attaquer en justice. Il faut faire attention à ce que la victime ne devienne pas à son tour agresseuse aussi, ou soit dans la pure revendication. Les médias et les marques jouent aussi cette carte, qui fait vendre, où, pour se consoler, on justifie de se faire plaisir en achetant plein de choses, en se disant qu’on le mérite bien après ce qu’on a vécu."