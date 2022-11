Le resto de la semaine: La Grappe d’Or à Arlon

Clément Petitjean avait d’abord travaillé auprès de grands chefs français, et notamment au Market, à Paris, où il avait rencontré Monia Aouini. Ensemble, ils avaient repris la Grappe d’Or créée par le talentueux Jacques Boulanger. Pendant quatorze ans, ils avaient su conserver l’étoile Michelin qui brillait sur cette table, la plus méridionale de Belgique.

Jupes plissées vieux rose

Marie aime aussitôt le climat velours de la salle, son luxe paisible comme un sourire en coin. Elle s’émerveille devant les divans qui s’arrondissent en demi-lune. Elle adore les longues jupes plissées vieux rose d’un service gracieux glissant sur la moquette. Simon lui montre les suspensions en grillage tout léger, qui créent un monde poétique en dessinant des petits nuages.

Ils sont confortablement installés, dans leurs fauteuils en bouclettes, doux comme des doudous et assurant un vrai confort. Le menu va être à la hauteur de la réputation du chef et en parfaite harmonie avec le décor clair, délicat et soigné. D’abord une huître en tempura sur un tartare de bœuf, relevée d’un coulis d’oignons onctueux. Puis du turbot sauvage accompagné d’un ragoût de bettes, champignons et noisettes parfumés à la bonite séchée.

La toufâye (voir ci-dessous), un plat dont tous les Gaumais se réclament, est revisitée pour devenir un terre-mer: de la seiche et un jus de coquillages avec les pommes de terre en gnocchis et les viandes de porc en hachis. Au dessert: une brioche perdue garnie d’une crème pâtissière, de dés de poires pochées dans un jus de pommes et d’une glace à la chicorée.

Crème brûlée à la table

Mais voilà le chef qui arrive. Il apporte une bouchée de crème catalane posée dans une pâte au cerfeuil musqué qui lui donne un parfum anisé. Et il brûle au fer le sucre qui la recouvre… C’est le moyen qu’il a trouvé pour saluer le client et avoir une présence en salle, discrète mais réelle, sans prendre le dessus sur le service.

Pour finir, Marie et Simon se partagent un roûyot, une mignardise plus originale qu’un chocolat ou un macaron. Ce gâteau traditionnel en forme de couronne, gaumais et plus généralement wallon, est présenté avec un caramel au miso, une crème anglaise aux myrtilles fermentées, une crème épaisse au thym et au miel.

La Grappe d’Or: route de Luxembourg, 317, Arlon. Menus à 58 € (le midi), 85, 105 et 125 €. Fermé le samedi, le dimanche et le lundi midi. 063/ 57 70 56 www.lagrappedor.com