La question jardin: comment installer une spirale pour les aromatiques ?

Qu’est-ce qu’une spirale aromatique ?

En quelque sorte, c’est un parterre à trois dimensions dont les limites sont constituées de pierres qui montent vers la zone centrale en formant une spirale. Le tout fait un peu penser à la coquille de certains escargots. Les pierres utilisées ne doivent surtout pas être cimentées mais disposées à la manière d’un mur de pierres sèches.

Il est d’ailleurs possible, voire souhaitable, d’insérer parmi ces pierres des nichoirs pour les insectes et pourquoi pas, à la base, une zone qui servira d’abri pour les hérissons et les musaraignes. Comme vous allez y cultiver des plantes de soleil, la spirale sera orientée plein sud.

Quel substrat faut-il utiliser ?

Il n’y aura pas qu’un seul type de substrat mais bien des substrats différents en fonction des niveaux de la spirale aromatique. La partie supérieure recevra les plantes qui ne supportent pas ou très mal l’humidité hivernale comme l’origan, le thym ou encore le romarin. Le sol devra donc être très perméable, extrêmement bien drainé. Un mélange de sable, gravats et cailloux est indispensable pour assurer ce drainage.

L’étage intermédiaire sera empli d’un mélange de sable (pas de sable jaune !) et de terreau universel. C’est là que seront plantées les sarriettes, les ciboulettes et l’aneth par exemple. Enfin, à la base de la spirale, la terre sera composée de bon terreau ou de compost pour que les plantes aimant la fraîcheur puissent s’y développer, et de penser ici aux menthes ou à la mélisse. Et si vous souhaitez une spirale encore plus performante rien ne vous empêche de creuser une mini-zone aquatique en fin de parcours et d’y cultiver du cresson de fontaine. Ce bassin aura une profondeur de 40 cm maximum.

Quelles dimensions ?

La seule contrainte est l’espace que vous souhaitez consacrer à votre spirale aromatique. Dans un petit jardin, cette spirale pourra ne pas dépasser le mètre de diamètre mais si vous avez suffisamment de place, cette spirale pourra dépasser les 3-4 m de diamètre voire plus. Évidemment, en toute logique, au plus la spirale est grande au plus vous pourrez cultiver d’espèces différentes et faire des récoltes abondantes.

