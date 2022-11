Iconique style de la Parisienne : comment s’est-il construit ? Comment l’adopter ?

Plus qu’un style, une attitude

"Le look de la Parisienne, c’est un mélange de décontraction et de chic, cette impression qu’elle n’en fait jamais trop."

Dans sa garde-robe, les pièces sont confortables et les coupes modernes quoi que conservant un certain classicisme. Les matières et les formes de ses vêtements sont souples. Elle sait exactement ce qui lui va et ce qui ne lui va pas, elle connaît son corps et ses proportions, ne tombe jamais dans les excès. Si elle ne cherche pas à tout prix à suivre la mode, elle reste au courant des dernières tendances des saisons qui défilent. Elle sait choisir des pièces fortes qui s’associeront à toutes sortes d’autres vêtements et qui pourront embrasser les diverses silhouettes qu’elle aura construites. "Il ne faut pas être overlookée. Des beaux bijoux, oui, mais avec une tenue sobre, et à l’inverse une robe de soirée, les cheveux lâchés", complète l’historienne de la mode. Plus que par son seul style, la Parisienne se démarque par une attitude, une allure qu’elle cultive intelligemment. "Il y a chez la Parisienne un mélange d’élégance et de fantaisie, une certaine simplicité et une intemporalité aussi, tout en étant bien ancrée dans l’air du temps. Avoir une pièce forte, mais se l’approprier. Jouer avec la mode et avoir une attitude. C’est peut-être ça le style de la Parisienne…"

Une icône issue de la littérature

La construction du mythe de la Parisienne serait née au XVIIIe siècle, sous la plume de Jean-Jacques Rousseau. "Selon l’historienne Emmanuelle Retaillaud, il trouverait son origine dans l’œuvre Julie ou la Nouvelle Héloïse, publiée en 1761. La Parisienne y est dépeinte comme une femme libre et élégante. La peinture du XIX e va également contribuer à renforcer ce mythe, ce fantasme masculin autour de la figure de la Parisienne. Elle incarne le bon goût et la mode, et une certaine forme de liberté et d’indépendance aussi. La haute couture est née à Paris. Les premiers défilés ont lieu à Paris, dans les salons du couturier Charles Frederick Worth. S’il n’est pas l’inventeur de la profession de mannequin, il la popularise grandement et fait de sa femme Marie Vernet son premier modèle, son égérie, en 1858. Ainsi la mode se fait à Paris et les ambassadrices du style parisien défilent dans les salons et rues de la capitale."

À l’étranger, le mythe de la Parisienne s’exporte et séduit, reste empreint de mystère et persiste. Ce qui contribue inévitablement à le faire continuer à exister.

Créateurs et égéries

Le style de la Parisienne a évolué au rythme des modes qui ont jalonné l’histoire et des créateurs, créatrices et égéries qui l’ont marquée…

On ne peut évoquer le style de la Parisienne sans citer les grands couturiers et grandes couturières qui ont participé à le construire, et les égéries qui l’ont porté sur le devant de la scène. "Le look de la Parisienne a bien évidemment suivi les différents courants de mode, et chaque grand couturier a eu son ou ses égéries, devenues des ambassadrices du style parisien. Catherine Deneuve, Betty Catroux et Loulou de la Falaise pour Yves Saint Laurent, Françoise Hardy et Paco Rabanne, Inès de la Fressange et Karl Lagerfeld pour Chanel…" énumère Morgan Jan.

Pensé par et pour les femmes

Au cours du XXe siècle, l’aura du style de la Parisienne n’a fait qu’amplifier. Et lesfemmes créatrices et couturières y ont largement contribué. "Gabrielle Chanel, Sonia Rykiel ou encore agnès b. ont su apporter une vraie touche de modernité et de confort dans le vestiaire féminin. Des matières souples, des formes qui n’entravent pas le corps, des pièces fortes et identifiables, mais qui peuvent se mixer à de nombreux autres vêtements, styles et silhouettes. Prenez la fameuse veste Chanel, les pièces en maille de Sonia Rykiel ou encore le cardigan pression créé par agnès b. en 1979. Ce sont toutes des pièces confortables, que l’on peut porter sans adopter pour autant une panoplie !"

Aujourd’hui, l’influenceuse mode Jeanne Damas (sur la photo), 1,5 million de followers sur Instagram, incarne parfaitement la Parisienne avec son style toujours chic et décontracté.

Une femme multiple

À l’heure où la diversité prend, enfin, davantage sa place dans la société, le mythe de la Parisienne apparaît à certains comme un concept suranné.

La Parisienne, telle qu’elle est encore perçue dans notre imaginaire collectif, est-elle toujours véritablement en phase avec le monde actuel, son mythe ne s’effrite-il pas ? "Aujourd’hui, peut-être que ce concept paraît un peu daté ; car les égéries sont toujours des femmes blanches, grandes et minces", pointe Morgan Jan. Exit donc la diversité.

Or, il est évident que l’on ne pourrait réduire les Parisiennes, dans leur ensemble, à la seule image du mythe qui s’est édifié. La Parisienne est une femme multiple et protéiforme. La journaliste et auteure engagée Rokhaya Diallo s’est emparé de ce sujet dans un documentaire qui vise à lutter contre les clichés qui découlent de cette vision restreinte: La Parisienne Démystifiée.

Les indispensables du look parisien

Pour adopter le célèbre look de la Parisienne, il y a certains indispensables à adopter sans plus tarder. La styliste et décrypteuse de tendances Martine Ernoux livre son analyse: "La Parisienne fait tout pour ne pas se tromper, elle évite les excentricités. Elle opte pour des tenues relativement classiques mais qui lui vont. Ce n’est pas forcément audacieux mais elle a appris à connaître son corps, ses proportions, celles des vêtements. C’est la même chose au niveau des couleurs qu’elle privilégie: elles sont assez passe-partout ; le noir, le bleu, ce sont des valeurs sûres. On n’hésite pas à porter une pièce intemporelle, avec des vêtements plus tendance, à mixer pièces neuves et vintages. On peut avoir un look ‘haut de gamme’ sans forcément avoir des pièces chères."

1. Le pantalon

Symbole de l’émancipation du vestiaire féminin, le pantalon est adopté très rapidement par la Parisienne qui incarne la femme libre et indépendante. "La Parisienne cherche des vêtements qui lui offrent une liberté de mouvement, un confort. Le pantalon, le jean sont des pièces qui lui permettent cela", note Martine Ernoux. Le pantalon est choisi classique, intemporel, dans des couleurs neutres comme le noir, le bleu marine, le beige ou le gris, pour durer dans le temps et se marier avec des pièces plus fortes ou originales. Mais si le pantalon est un indispensable, il ne faudrait pas oublier la célèbre "petite robe noire", dédiée aux soirées, que toute Parisienne se doit de posséder.

2. Les mocassins

Lorsqu’il faut courir partout, traverser de longues distances, à pied ou en métro, pas le temps de s’embarrasser à regarder sans cesse là où on met les pieds ! Et ça, la Parisienne l’a bien intégré. Point de talons aiguilles donc pour elle dans la vie quotidienne mais une paire de chaussures confortables, et esthétiques bien sûr, qui la mèneront à bon port. Les mocassins en sont la parfaite incarnation. Et ça tombe bien, ils reviennent en force cette saison ! Dans différents coloris, finitions, modèles et matières. On les associe tant avec une jupe courte qu’avec un pantalon. Ils apportent une touche chic sans effort.

Mais on les troquera volontiers contre une jolie paire de baskets tendance qui fait aussi partie du vestiaire de la Parisienne.

3. Le manteau

La saison automne-hiver est celle où l’on ressort ses manteaux. La Parisienne n’y échappe pas. Et c’est l’occasion pour elle de profiter de l’un des incontournables de sa garde-robe. Qu’il soit en version trench, duffle-coat, parka ou encore caban, qu’importe le modèle tant qu’il est intemporel, l’important c’est qu’il soit bien coupé, de bonne qualité, dans une matière naturelle, dans un coloris neutre et qu’il corresponde parfaitement à votre morphologie. Le manteau définit une silhouette. "La Parisienne est très sensible à la saisonnalité. En été, elle va vers des pièces plus légères, en hiver vers des pièces plus lourdes visuellement. Mais à nouveau, comme pour tous ses autres vêtements, ça doit être confortable", précise Martine Ernoux.

4. Les accessoires

"Même si elle affiche un air chic décontracté, elle fait attention à son look dès qu’elle sort. Les accessoires ont beaucoup d’importance", décrypte la styliste. S’il est un accessoire que la Parisienne ne délaisserait pour rien au monde, c’est son sac. Généralement aussi plutôt classique mais sans être dépassé et toujours de haute qualité.

Mais ça ne l’empêche pas de se tourner aussi vers des pièces plus originales et d’autres types d’accessoires. "Le tout, c’est de bien associer l’ensemble des éléments de la tenue. Le dernier sac du moment peut être adopté tout de suite pou suivre la tendance mais il sera porté avec des pièces intemporelles. On ne va pas dans l’excentricité." La Parisienne porte aussi des bijoux, avec parcimonie, se laisse parfois tenter par l’un ou l’autre couvre-chef et ne sort pas sans s’être aspergée de parfum.

5. La mise en beauté

La Parisienne telle qu’elle est encore régulièrement dépeinte ne se distingue pas seulement par sa façon de s’habiller. Elle sait aussi comment mettre son minois en valeur sans jamais paraître ni sophistiquée, ni vulgaire, ni négligée. Notamment grâce à un savant mélange de classe et de décontraction. Et un résultat naturel qui continue de faire sa renommée. Peu ou pas de fond de teint, sur une base bien hydratée, quelques gouttes de blush sur les joues, un peu de mascara et un rouge à lèvres pas trop voyant sont les indispensables de sa routine de maquillage. Ses cheveux sont relevés, attachés en un chignon flou ou une queue-de-cheval lâche, ou simplement détachés. Elle donne l’impression de n’avoir produit aucun effort pour sa mise en beauté et c’est ce qui fait tout son charme.