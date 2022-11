Notre recette de tarte sucrée au potimarron

Difficulté: facile – Temps de préparation: 1h35 – Temps de cuisson: 1h05 – Prix: bon marché

Notre recette

1. Étaler la pâte brisée ou sablée dans un moule à tarte. Piquer la pâte puis réserver (mettre le moule au réfrigérateur le temps de réaliser le mélange au potimarron).

2. Préchauffer le four à 180 °C. Faire bouillir 2 litres d’eau.

3. Pendant ce temps, passer le potimarron sous l’eau pour le rincer puis le découper en gros morceaux et l’épépiner. Faire cuire les morceaux de potimarron dans l’eau bouillante pendant 25 minutes (les morceaux doivent devenir moelleux).

4. Égoutter les morceaux de potimarron puis les passer au mixeur pour obtenir une purée.

5. Dans un saladier, battre le sucre et les œufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la maïzena puis le lait et la cannelle (selon votre goût). Incorporer délicatement la purée de potimarron à ce mélange.

6. Verser cette préparation sur la pâte brisée ou sablée. Mettre la tarte au four à 180 °C pendant environ 40 minutes (on peut baisser la tarte dans le bas du four au bout de 20 minutes pour que la pâte soit bien cuite en dessous).

7. Sortir la tarte et la parsemer de brisures de noix. La laisser refroidir quelques instants et servir tiède.

