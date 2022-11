Mixez les peaux de bananes avec un œuf et rajoutez-les dans un gâteau maison… avec des pépites de chocolat, par exemple. Succès assuré, d’autant plus que la peau de banane parfumera délicieusement la pâtisserie ! À noter que des bananes bio et lavées sont recommandées pour cette recette.

Une gelée avec de l’écorce du melon

Qui eut cru que l’écorce de melon pouvait aussi être recyclée en cuisine ? Pour ce faire, il suffit de couper l’écorce en morceaux et de rajouter le même poids en sucre avant de faire cuire le tout pendant 2 heures à feu doux. On obtient alors une succulente gelée de melon à la fois sucrée et rafraîchissante, pour agrémenter nos tartines.

Des apéros avec des graines de courges

Après avoir réalisé une recette avec un potimarron, par exemple, récupérez les graines de la courge. Lavez-les, séchez-les, et passez-les au four avant de les assaisonner (sel ou épices selon les goûts). Un apéro sain, léger, économique et original pour vos invités !

