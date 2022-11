Une halte au bout du monde, à l’abbaye Notre-Dame des neiges

Détruit dans un incendie en 1912

Robert Stevenson a vécu trois jours à l’abbaye de la Trappe Notre-Dame des Neiges, s’émerveillant de l’austère simplicité de la chapelle et des alentours. "Une colline chauve domine le couvent d’un côté et le bois le domine de l’autre. Il se développe exposé au vent. La neige y tombe, par à-coups, d’octobre à mai, et parfois y stagne durant six semaines." Le monastère où séjourna l’Écossais n’existe plus: il a disparu dans un incendie en 1912. Les moines en rebâtirent aussitôt un autre, celui qu’on voit aujourd’hui.

Une nouvelle vie pour l’abbaye

Au début de cette année, les randonneurs ont appris avec tristesse l’annonce de la fermeture de l’abbaye Notre-Dame des Neiges, suite au déclin des forces vives de la communauté.

Après cette décision, prise dans la paix par les frères le 22 décembre dernier, un "processus de discernement" a été engagé avec l’abbaye de Boulaur, qui faisait face à un afflux de vocations depuis quelques années. La communauté des sœurs de Boulaur est composée d’une trentaine de jeunes sœurs sans compter les postulantes, de plus en plus nombreuses.

Les sœurs de la communauté étaient donc à la recherche d’un lieu où partager leur foi. Notre-Dame des Neiges était donc l’endroit idéal. Ces religieuses cisterciennes étaient loin d’être les seules sur la liste des potentiels repreneurs de l’abbaye. Résultat: huit moniales de Boulaur rejoindront l’abbaye des Neiges à partir du 1er décembre 2022 pour y poursuivre la belle tradition de prière et d’accueil initiée par les frères en ces lieux.

Il s’agit d’un lieu de prière ; pour trouver le gîte et le couvert, les randonneurs doivent donc se rendre à la "Maison de Zachée" qui est ouverte du 21 avril au 15 octobre. Un accueil certes spartiate mais chaleureux.

Seul regret: on ne peut y dormir qu’une seule nuit, afin de laisser au plus grand nombre de visiteurs le plaisir d’apprécier le calme du lieu, visiter l’église abbatiale, participer aux offices, visiter le mémorial du bienheureux Charles de Foucauld, visionner le film qui présente l’abbaye et découvrir la boutique monastique avec ses vins et liqueurs de l’abbaye.

Un accueil qui fonctionne selon le principe de "Donavito", les offrandes libres. Un tronc est à votre disposition pour recevoir cette offrande. Un tarif laissé à votre propre appréciation, selon vos moyens, pour une nuit, un souper et un petit-déjeuner dans une ambiance insolite.