Le Monastier est le point de départ du voyage de Robert Stevenson. Mais certains commencent le parcours à Puy-en-Velay. Impensable de ne pas passer par ce haut lieu de pèlerinage à la croisée des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Qualifié de véritable carte postale et de joyau niché au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes par le site des plus beaux détours ( www.plusbeauxdetours.com) – l’Unesco a d’ailleurs inscrit ses richesses monumentales au Patrimoine mondial de l’humanité –, Puy-en-Velay est une escale délicieuse pour les randonneurs, dont les mollets sont déjà soumis à une première épreuve lorsqu’ils gravissent les marches vers la cathédrale que la statue Notre-Dame couve amoureusement.

À deux tiers aérien, l’édifice surplombe ses géantes arcades en un surprenant équilibre. À l’intérieur, une reproduction de l’ancienne Vierge noire attire toujours une foule de pèlerins.

2 Le lac du Bouchet

Autre détour à ne pas négliger, le lac du Bouchet: ce plan d’eau de 44 hectares aux allures de lac canadien est un site naturel magnifiquement préservé, entouré de sapins, de mélèzes, de hêtres et d’épicéas. Il se situe, entre Ussel et Landos, à l’endroit de l’ancien village du Bouchet.

Une légende dit que les dieux, excédés par le comportement des habitants du hameau, sont venus parler à l’âme la plus charitable du village, une vieille dame (qui n’avait pour seul bien qu’une chèvre). Les dieux lui ont dit de partir du village avec sa chèvre, et de ne surtout pas se retourner en chemin, sinon le village serait englouti par une énorme vague. Elle partit donc, mais arrivée à mi-chemin, elle entendit un bruit sourd derrière elle. Elle se retourna et une énorme vague engloutit le village. Depuis, à l’endroit où elle s’est retournée, se trouve une croix en pierre sur laquelle est sculptée la tête de la chèvre.

3 Une sépulture préhistorique

À Saint-Germain-de-Calberte, un spécialiste de l’omelette aux cèpes, humain et généreux, nous a conseillé un détour pour profiter d’un beau point de vue. Le gars n’a pas menti, on y voit à bien 100 km. Juste à côté, il y a une sépulture préhistorique. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais ça fait quelque chose de penser qu’il y a 10 ou 15 000 ans, un individu ou un groupe d’individus a pris la peine de donner une si belle dernière demeure à un mort.

Selon la légende, une veuve, en dépit de son âge avancé, avait fauté et donné naissance à un enfant. Pour la punir, la fée la condamna à arracher une énorme pierre des flancs du mont des Laupies et la chassa du pays avec son enfant, son chien, son âne et surtout sa pierre. Ainsi chargée, la vieille s’en alla, mais son enfant, trop fragile, mourut rapidement au col qui est depuis appelé Plan-de-Fontmort (le plan de l’enfant mort). Malgré tout, la vieille parvint enfin au sommet de la montagne mais la fée l’y rattrapa et la tua pour avoir perdu la pierre. En souvenir de cette malheureuse, la montagne est appelée la "Vieille Morte".

4 Saint-Jean-du-Gard

Saint-Jean-du-Gard s’organise le long d’une rue principale au pied de la tour de l’Horloge, ancien clocher d’une église romane détruite pendant les guerres de religion. Le village fut marqué par les combats meurtriers, notamment avec la guerre des Camisards, de simples paysans et artisans protestants, qui se sont rebellés à partir de 1702 contre les autorités en réaction aux persécutions de leur foi religieuse.

Aujourd’hui, Saint-Jean-du-Gard, lieu de mémoire du combat protestant contre les troupes de Louis XIV, est un village authentique, dans un cadre naturel préservé où il fait bon vivre.

Ce fut d’ailleurs la dernière étape du voyage de Robert Louis Stevenson, qui termina à Saint-Jean, en 1878, les 250 km de son célèbre Voyage en Cévennes avec un âne. La cité est d’ailleurs orientée vers la rando. Elle est le point de départ de 150 km de sentiers.