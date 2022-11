Du Monastier à Saint-Jean-du-Gard: 250 kilomètres de marche, sur les traces de Stevenson

Le réveil n’a pas le temps de sonner. Les marcheurs sont déjà au taquet. Le premier s’est élancé à plein régime, insouciant et inconscient de la difficulté qui s’annonce ou simplement dopé à l’enthousiasme, alors que les autres la jouent plus prudente. Étape par étape, à chaque jour suffit sa peine. Déjà les premières rencontres, de dos d’abord, puis au coude-à-coude, le temps d’échanger quelques mots.

Ces étapes se déroulent sous un ciel radieux, comme le sourire de ces femmes mûres qui parcourent le même itinéraire qu’eux. Originaire de Ciney, l’une d’elles semble ravie de marcher quelques dizaines de mètres aux côtés de compatriotes avant d’être distanciée. Il en sera ainsi durant les quatorze étapes.

Tous des descendants de Stevenson

On rencontre, on dépasse, on se fait dépasser par des Français, des Suisses, des Allemands, des Belges, des Québécois… On les retrouve à midi sur un banc, ou bien dans l’après-midi à la terrasse en train de siroter un diabolo menthe ou le soir à table en train de déguster l’incontournable saucisse. On finit par être des descendants de Stevenson, tous de la même famille.

Alors on marche, on dort, on mange et on regarde. Comme un voyage dans un pays lointain que l’on connaît déjà très bien. Comme une impression de se retrouver alors qu’en fait on veut juste tuer le temps.

Pas de hasard, que des rendez-vous

Pendant que le monde s’agite de tous les côtés, le chemin de Stevenson fait chanter le silence dans l’au-delà, impossible de faire endroit plus paisible. Alors que nous croyons visiter un lieu anodin, on est plutôt projeté dans un grand livre. On déambule, et les quelques indices rencontrés nous entraînent dans les histoires universelles de l’humanité entière et de la nôtre en particulier, mais presque par hasard…

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, semble avoir écrit Paul Eluard. Stevenson, c’est ça, 250 km de rencontres, d’endroits magiques. Les noms passent: Ussel, Pradelles, l’Herm, Fouzilhac, Bleymard, le mont Lozère, le Pont-de-Montvert, Mijavols, Saint-Jean-du-Gard…