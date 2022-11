À partir du 11 novembre, Wavre, Namur et Bruxelles

Spectacle itinérant, nouvelle création de l’ASBL de LaSemo, Julia au Cabaret offre un savoureux voyage au cœur d’un cabaret imaginaire des années 20 en compagnie d’une troupe talentueuse. Tantôt drôles et décalées, tantôt émouvantes et aériennes, les performances s’y succèdent. En musique, en chanson, l’histoire s’illustre de scènes magiques et burlesques, où se côtoient les danseurs, jongleurs, voltigeurs et arts de rue. En compagnie de Julia et de Bruce, son ami imaginaire, le public est alors plongé immédiatement dans l’univers féerique des années folles et du cabaret. Après de premières représentations à Tournai, l’événement hors du commun donne, jusqu’à la fin de l’année, rendez-vous sur plusieurs sites de Wallonie et à Bruxelles. Dès ce week-end à Wavre (Parking de Walibi) du 11 au 20 novembre, à Namur (Citadelle) du 25 novembre au 4 décembre, et à Bruxelles (Tour et Taxis) du 9 décembre au 1er janvier.

Infos et réservation: cabaretjulia. be

2 Street Art à Waroux

Mouvement tantôt contestataire et activiste, tantôt ludique et esthétique, le street art s’invite au château de Waroux à travers une exposition de prestige. Rassurez-vous, il ne s’agit nullement de graffer les murs du château d’origine médiévale. Street Art à Waroux met à l’honneur les grands artistes de la discipline et décline les œuvres des grands noms du street art, ayant donné leurs lettres de noblesse à cette forme d’expression artistique: Toxic, Banksy, Keith Haring, JonOne, Space Invader, M. Brainwash… Une exposition qui confirme que le street art a aussi sa place au musée et fait partie intégrante de l’art contemporain.

Infos: www.chateau-waroux.be

3 Startech’s Days

Les 13, 14 et 15 novembre, Ciney expo

À la fois village et championnat des métiers, les Startech’s Days convient les jeunes à se découvrir une vocation, une formation ou simplement à venir soutenir d’autres jeunes en compétition. Au menu: 100 animations ludiques et pédagogiques, 27 finales du Championnat national des métiers, un espace orientation et des conférences.

Inscription: www.worldskills.be

4 Fête de la BD

Les 12 et 13 novembre de 10h30 à 18h, Andenne, centre culturel

La renommée Fête de la Bande Dessinée d’Andenne (28e édition) est de retour avec ses dizaines d’auteurs belges et étrangers. L’occasion de dénicher des objets et albums rares ou à bon prix à la bourse BD ou de participer à une séance de dédicaces. Des ateliers créatifs pour enfants, contes et lectures ponctuent la fête. Parmi les animations phares, citons la vente aux enchères de dessins originaux, à 15h30.

www.lagrandeourse.be

5 Tables gourmandes

Le 13 novembre de 10h à 18h, château d’Hélécine

Dans le cadre prestigieux du Château d’Hélécine, les producteurs locaux viennent dévoiler leur savoir-faire et proposent de déguster leurs produits à l’occasion des Tables gourmandes. L’occasion d’aiguiser ses papilles, en famille ou entre amis, de partir à la découverte des produits locaux du Brabant wallon et, pour se mettre en appétit, de parcourir les chemins de balade du Château.

Infos: chateaudhelecine. be

6 Design de boutiques

Jusqu’au 5 mars 2023, Bruxelles, Design Museum

Objet de design et d’architecture, tout à la fois lieu d’échange et marqueur social, la boutique tient un rôle central dans notre paysage urbain et dans l’histoire de nos pratiques commerciales. L’exposition On Display offre un regard sur ces lieux de séduction nichés au cœur de notre patrimoine et de notre culture, entre "expérience shopping" et laboratoire d’innovations.

Infos: designmuseum. brussels

7 Vidange au lac

Du 13 novembre 2022 au 19 février 2023, lac de bambois, Fosses-la-Ville

On est retourné sur la lune !, telle est l’invitation en balade guidée au lac de Bambois… actuellement mis à sec. En hiver, ce site Natura 2000 se parcourt autrement, dévoilant un paysage lunaire. Nul besoin de scaphandre mais de bonnes bottes pour visiter le lit du lac et découvrir sa faune et sa flore, sous un angle neuf.

Les dimanches 13, 20 et 27 novembre 2022, et les 5, 12 et 19 février 2023. Durée: 2h30. Réservation: www.lacdebambois.be

Le week-end prochain

Flambeaux et théâtre

Les 18 et 19 novembre à 18h30 et 21h, Citadelle de Namur

Alliant mise en scène et Histoire, la balade aux flambeaux théâtralisée De Jean 1er à Hobé fera découvrir la Citadelle de Namur de nuit en parcourant ses 2000 ans d’histoire. Des arrêts dans des lieux habituellement fermés au public permettront de découvrir l’histoire de personnages illustres ayant vécu certains sièges et expliquant leurs mésaventures… Humour, dégustations de produits locaux et patrimoine au menu !

Réservation:www.citadelle.namur.be

Plantes indigènes

Le 19 novembre, de 10 à 16h, Ixelles, Mundo-B

Pour aider les jardiniers amateurs à favoriser la biodiversité dans leur espace, la Bourse aux Plantes sauvages de Natagora invite à échanger ou à acheter des végétaux indigènes divers: graines, boutures et arbustes… tous adaptés au climat belge et capables de se reproduire seuls. Et au-delà de la bourse, la journée s’anime d’une exposition, de stands associatifs et de possibilités de restauration.

reseaunature. natagora. be

Champignons

Le 19 novembre, Poulseur, Place Puissant

Qu’ils intriguent le promeneur ou qu’ils le fassent saliver, les champignons recèlent bien des mystères. La balade nature thématique proposée par l’ASBL Les Découvertes de Comblain profite de leur apparition fugace et propose aux promeneurs d’apprendre à les connaître et à les comprendre.

Deux départs: 9h30 et 14h00. Réservation: decouvertes. be/champignons