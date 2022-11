Vagin plutôt que Kikine, pénis plutôt que zizi : comment parler de sexe aux enfants

Quand faut-il aborder cette thématique avec ses enfants ? "Le plus tôt possible, tout en utilisant les mots justes. On parle du pénis de papa, du vagin de maman. On peut dire que “ kikine ” ou"zizi"sont des mots plus rigolos, mais je pense qu’il faut utiliser les mots justes pour éviter tout malaise."

Des propos adaptés à son âge

Avec les petits, l’idée est de répondre à leurs questions, sans en induire d’autres et donc sans aller trop loin dans les explications. "Comment ça se fait que maman est enceinte ?" Pas question d’expliquer l’acte sexuel à son enfant de 4 ans, évidemment. Répondez plutôt: "Le bébé, c’est une partie de maman, une partie de papa ; une demi-graine de chacun." En consultation, l’experte utilise des poupées sexuées ou des dessins très simples pour montrer aux enfants la vulve, l’urètre, les lèvres ou le clitoris, source de plaisir...

La question de la masturbation infantile peut aussi être déroutante pour les parents, les petits découvrant un plaisir simple en se tripotant ou se frottant. Se toucher ? Oui, mais pas en public. "J’ai déjà reçu des enfants de 4 ou 5 ans en consultation, avec leurs parents qui ne trouvaient pas normal qu’ils se touchent. Mais si, c’est tout à fait normal. Il faut donc leur expliquer qu’ils peuvent le faire mais dans leur chambre, les toilettes mais pas devant tout le monde. C’est important d’éduquer aussi les parents: il ne faut surtout pas dire à son enfant que c’est dégueulasse. Il est important d’instaurer un climat de confiance et de communication avec son enfant sur la sexualité."

Par contre, elle insiste: "Évitez les blagues salaces dégueulasses, qui gênent les enfants. Et ceux-ci ont un imaginaire assez développé."

Attention aussi à faire comprendre à votre enfant que sa vulve ou son pénis lui appartient, souligne cette sexologue-criminologue. "Il faut leur expliquer que personne ne peut les toucher, sauf les parents quand ils les lavent par exemple. Il faut leur dire qu’ils doivent en parler s’il se passe quelque chose. C’est très important." L’objectif est clair : éviter les abus sexuels.