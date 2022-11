Vivre un automne en Bohême du nord, région de la République tchèque

Souvent habillées d’une importante brume ou d’un léger brouillard, les vallées et petites montagnes du secteur séduiront les amoureux de nature, à la recherche d’une destination calme et sans trop de touristes. Riche en histoire et en beautés naturelles, le coin abrite une multitude de parcs nationaux, de superbes petites villes et de majestueux châteaux.

Visiter Ceský ráj, l’unique géoparc Unesco de Tchéquie

Avec ses formations rocheuses singulières, au plein cœur d’une forêt vallonnée et composée de charmants châteaux, le géoparc de l’Unesco Ceský ráj est assurément un "must-do". Le "Paradis de Bohême" est même la plus ancienne zone paysagère protégée du pays, depuis 1955.

La meilleure façon de découvrir ce lieu magique ? Organiser une randonnée à travers la formation rocheuse nommée Hruboskalsko ( exemple d’itinéraire ici). Un véritable labyrinthe géant, formé de centaines de tours de grès érodées au cours du temps et atteignant jusqu’à 55 mètres. Cet endroit séduit aussi bien les grimpeurs que les promeneurs. N’oubliez pas de vous arrêter au Mariánská vyhlídka qui offre un magnifique point de vue sur le château de style néogothique Hrubá Skála (14e siècle).

Poursuivre par les monts Jizera

Un peu plus au nord encore, à la frontière polono-tchèque, se trouvent les monts Jizera. Ces petites montagnes tirent leur nom de la rivière éponyme, qui prend sa source sur le versant de la plus haute d’entre elles, Smrk (1 124 m). L’itinéraire à privilégier ? Les sentiers de randonnées entre le barrage Cerná Nisa Bedrichov, au nord, et le barrage Josefuv Dul, au sud, en prenant le temps de s’arrêter manger au refuge de montagne Šámalova chata. Car oui, si les couleurs de l’automne magnifient la région, l’hiver permet, lui, de skier.

S’évader le long de la Greenway Jizera

Revenons un peu plus au sud, le long de la fameuse rivière Jizera et pédalons le long de la (très agréable) piste cyclable Greenway Jizera. Commencez de la ville Malá Skála pour terminer par manger au restaurant Ábeluv Mlýn. Environ 8 kilomètres de plaisir.

Séjourner à Liberec, 5e ville du pays

Encerclée par les monts de la Jizera au nord-est, par le mont Ješted à l’ouest et traversée par le petit fleuve Lužická Nisa, Liberec est un écrin de ville en pleine nature. L’endroit idéal pour s’établir quelques jours et partir à la découverte de la Bohême du nord tout en profitant du charme de cette ville tchèque peuplé de presque 105 000 habitants, faisant d’elle la 5e plus grande ville du pays.

La Manchester de la Bohême

Connue comme la Manchester de Bohême en raison de la prospérité passée de ses industries textiles, Liberec possède une longue et riche histoire. Elle était notamment la principale ville manufacturière du Royaume de Bohême, ayant existé de la fin du XIIIe siècle à 1918, et venait même immédiatement après Prague par son importance.

Pour goûter à l’histoire de la ville, et plus largement de la région, vous devez vous rendre au musée de la Bohême du Nord, situé dans un bâtiment du style néo-Renaissance tout près du centre-ville. Fondé en 1873, il s’agit de l’un des plus grands musées de République tchèque. De la production de verre et de textile ayant fait la renommée de la ville, en passant par des motos à 4 places, typiques de la région, et des affiches de films avec le célèbre acteur français Jean-Paul Belmondo : il y en a vraiment pour tous les goûts. Même pour les enfants, avec de nombreuses parties du musée où ils peuvent apprendre en s’amusant via des jeux.

Architecturalement parlant, la ville a également beaucoup à offrir: les tours effilées de la mairie, les maisons Wallenstein (demeures à colombages), la Galerie régionale (voir page de droite) ou encore le Pytloun Grand hôtel, l’un des plus beaux et des plus grands hôtels de l’Empire austro-hongrois pour l’époque.

Ville de naissance de Ferdinand Porsche

On vous recommande de manger dans le restaurant de la cave de l’hôtel de ville (Radnicní sklípek) pour découvrir les plats tchèques traditionnels, les marier avec la bière de la brasserie locale Svijany tout en profitant du lieu (voir photo). Vous serez plongé dans l’atmosphère de l’ancien pub tchèque pour pas trop cher (environ 14 euros pour une soupe, un plat traditionnel, un dessert et une bière locale de 50 cl).

Ville de naissance de Ferdinand Porsche, fondateur du constructeur automobiles du même nom, Liberec est l’arrêt idéal sur le circuit de la découverte de la Bohême du nord. Et oui, Charles Aznavour avait raison, la Bohême, ça veut dire qu’on est heureux.