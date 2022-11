Santé : ne jamais laisser s’installer une douleur

Au niveau biologique

Lorsqu’on se fait mal, des neurotransmetteurs, sortes de “messagers”, transmettent l’information douloureuse du tissu lésé (os, peau, organe…) à la moelle épinière puis au cerveau via des fibres nerveuses. "Or, plus les tissus souffrent longtemps, plus les fibres nerveuses vont devenir sensibles et réactives, plus la moelle épinière sera perméable à la douleur et moins le cerveau sera capable de contrôler la sensation douloureuse", décrit le Dr Lévêque. C’est donc toute une réaction en chaîne qui fait que la douleur va s’amplifier puis s’enraciner.

"Il est essentiel de prendre en charge le plus vite possible la cause de cette douleur", insiste le Dr Lévêque. Cela permet aussi de ne pas rester dans l’inquiétude, facteur de risque de chronicisation. Avant la consultation, notre expert conseille de lister les caractéristiques de sa douleur : la façon dont elle se manifeste (battements, décharges…) ; les situations qui l’augmentent ou la diminuent (froid ou chaud, mouvement ou repos…) ; son intensité sur une échelle de 0 à 10 ; les aspects de la vie qu’elle perturbe (sommeil, travail…) ainsi que les traitements que l’on a essayés.

Rester dans le mouvement et éviter de s’isoler

L’activité physique fait partie des solutions les plus efficaces pour éviter l’installation de la plupart des douleurs. "Elle a une action anti-inflammatoire, donc antalgique, et contribue aussi à diminuer l’anxiété et la dépression, facteurs de risque de chronicisation de la douleur", précise le Dr Lévêque. En cas de mal de dos, de sciatique ou de migraine, on peut s’autoriser 2 ou 3 jours de repos : "Mais au-delà, il est important de se remettre en mouvement", insiste le médecin. Des activités telles que la marche, le vélo ou la natation sont bénéfiques, quitte à réduire leur durée et leur intensité en période de crise.

Quand on souffre, on a tendance à se replier sur soi-même : "On risque alors de se retrouver en huis clos avec sa douleur, de lui prêter de plus en plus attention et de la laisser envahir notre vie", signale le Dr Lévêque. D’où l’importance de continuer à avoir une vie sociale riche et régulière.

Ne pas avoir peur des médicaments

Utilisés tels que prescrits et sans attendre d’avoir très mal, les antalgiques sont une vraie aide : "Ils permettent de soulager la douleur pendant sa phase aiguë et jusqu’à ce que les choses rentrent dans l’ordre. Ils favorisent aussi une reprise plus rapide des activités habituelles", dit la Dr Charrier. Le paracétamol reste le “couteau suisse” de la plupart des douleurs, sauf dans certains cas où les anti-inflammatoires sont clairement plus efficaces : migraines, entorses, fractures, arthrose…

Outre l’activité physique, de nombreuses techniques de relaxation peuvent aider : "Sophrologie, cohérence cardiaque, respiration abdominale, hypnose… parmi ces approches, il y en a forcément une qui va correspondre à la personne", observe la Dr Charrier d’après les retours de ses patients.

Emmanuelle BLANC