Bientôt l’hiver: pensez à bien entretenir vos menuiseries extérieures

"La couleur qui change, la peinture qui s’écaille, des fissures qui apparaissent… sont autant de signaux qui doivent vous alerter quant à l’état de vos châssis et encadrements de fenêtres explique Nicolas Quoilin, de chez Leclercq décoration (Aywaille). Je conseille de donner un coup de peinture tous les deux ou trois ans. Il vaut en effet mieux ne pas attendre car ce travail est plus facile à faire quand ce n’est pas abîmé…"

Nettoyer – poncer - peindre

Première étape: le nettoyage des surfaces à traiter. "Pas au nettoyeur haute-pression, prévient notre interlocuteur. Un chiffon, un peu d’eau, voire un peu de détergent ou d’ammoniaque pour bien enlever la saleté et la graisse. Là-dessus, il faudra poncer avec un papier verre très fin, toujours en respectant le sens du bois, souvent celui de la longueur. Si vous restez avec le même genre de peinture et la même teinte, cela ne sert à rien d’enlever complètement la peinture. Le ponçage est là pour égaliser la surface et la “ griffer ” pour permettre à la nouvelle couche de mieux tenir. Un petit coup de chiffon pour enlever la poussière et vous pouvez vous mettre à la peinture…"

Une ou deux couches ? "Tout dépend de la qualité de la peinture utilisée, répond Nicolas Quoilin. Mais je préconise tout de même deux couches, avec un léger ponçage après séchage entre les deux, histoire d’enlever d’éventuelles petites bulles et des fibres qui se relèvent. S’il s’agit d’un nouveau bois, toujours appliquer une couche de primer. Là-dessus un petit ponçage, puis deux couches de finition avec également un ponçage entre les deux."

Les joints «bois-briques» à surveiller aussi

Une fois tout cela fait, il sera peut-être opportun de jeter un coup d’œil aux joints entre bois et briques, qui eux aussi "travaillent" et peuvent demander un coup de neuf. Suivant l’importance des espaces manquants, du silicone, voire du mortier seront utilisés, l’important étant de rester "raccord" sur ce qui existe encore. Un dernier coup d’œil sur le joint entre la partie fixe et la partie mobile du châssis sera également le bienvenu.

Peinture ou lasure ?

©Pamela Au - stock.adobe.com

Sur du bois qui n’a pas encore été traité ou sur lequel il a été nécessaire d’enlever toute la peinture, il convient de d’abord mettre un primer, histoire de saturer le bois.

Dans les autres cas, il faudra se rappeler quel type de peinture ou de lasure a été utilisé précédemment. S’il s’agit d’une peinture/lasure au solvant, on restera au solvant. Sur une peinture/lasure à l’eau, pas de problème, on peut utiliser indifféremment les deux types (eau ou solvant). "Les caractéristiques du travail et du produit fini sont les mêmes, indique Nico Quoilin. Disons que certains préfèrent travailler à l’eau pour l’absence d’odeur forte et pour la facilité de nettoyage des outils. Maintenant, pour l’extérieur, on conseille tout de même des produits au solvant."

Finalement, c’est surtout au niveau du choix entre peinture ou lasure que des différences se verront à l’issue de l’application des couches. "Les caractéristiques d’application et de protection sont les mêmes, termine notre interlocuteur. Mais avec un lasure, on voit les fibres du bois. Pas avec la peinture. Vous pouvez même, pour des questions de design, utiliser autre chose que des couleurs typiques du bois, comme du vert, du rouge, du bleu..."