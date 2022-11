Retard dans l’envoi des avertissements-extraits de rôle ? - Quelle chaîne diffuse quel match de la Coupe du monde 2022 ? - Les 8 meilleures applications pour seniors à télécharger sur smartphone et tablette - Comment colorer son jardin, même en automne

Le monde est en ébullition, ça chauffe de partout et pas qu’au point de vue climatique. Dans une marmite, quand le liquide arrive à ébullition, on n’a pas beaucoup de choix. Le plus simple est d’arrêter la source de chaleur ou de la diminuer. Sinon, soit on ouvre ne fût-ce qu’un peu le couvercle et la pression diminue, soit ça nous explose à la figure. Apparemment, aujourd’hui, ils sont plus nombreux à attiser le feu qu’à tenter de réduire sa puissance. Dans la marmite ça bout. Et aucune trace de celui qui peut couper le feu ou soulever le couvercle…

Impôts: du retard dans l’envoi des avertissements-extraits de rôle ?

Le SPF Finances aurait-il du retard dans l’envoi des avertissements-extraits de rôle ? Pour le service public, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

On peut être allergique aux médicaments

Après l’allergie aux antibiotiques, les allergies aux anti-inflammatoires et à l’aspirine sont les allergies médicamenteuses les plus fréquentes. Peut-on se "désensibiliser", y a-t-il des allergies croisées ? Le Dr Van der Brempt nous dit tout.

TV: quelle chaîne diffuse quel match de la Coupe du monde 2022 ?

À l’approche du Mondial 2022 au Qatar, vous vous demandez sûrement où regarder les matches à la télévision en Belgique. La Une, Tipik, TF1 ou encore TMC : toutes diffuseront des matchs, on vous détaille lesquels.

Les 8 meilleures applications pour seniors à télécharger sur smartphone et tablette en 2022

Vous êtes un aîné perdu dans l’App Store d’Apple ou le Google Play Store trop densément peuplés ? On vous aide à choisir les 8 applications indispensables en Belgique pour vous accompagner dans votre quotidien à l’heure de vous relaxer, de vous instruire, de vous distraire…

Peut-on tirer un câble sur le trottoir pour recharger sa voiture électrique ?

Peut-on tirer un câble sur le trottoir pour recharger sa voiture électrique garée sur la voie publique ? Non, ce n’est pas permis.

Comment colorer son jardin, même en automne: les conseils de Marc Knaepen, notre spécialiste

Madame Julie Bernichet de Sambreville trouve son jardin bien triste à la fin de l’été et nous demande des conseils pour le rendre attractif à cette période de l’année. Les conseils de notre jardinier

Proximus vous propose de tester gratuitement Internet à 10 Gbps: voici comment postuler

Les clients de la fibre optique de Proximus à Liège et à Namur sont invités à prendre part à un test grandeur nature. Après un processus de sélection, les élus pourront expérimenter gratuitement jusqu’en février 2023 des vitesses de 8,5 Gbps en téléchargement et de 1,5 Gbps en envoi.

Dans les coulisses du Cirque du Soleil (photos et vidéo)

On a pu visiter les coulisses du nouveau spectacle du Cirque du soleil, à Cologne, avant sa venue à Bruxelles. Une machine à la fois bien huilée et familiale.