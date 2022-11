Le ménage au naturel, bon pour la planète et votre portefeuille

Préparer soi-même ses produits ménagers ne requiert pas des cours de potions à l’école de sorcellerie Poudlard, tout moldu peut y arriver. "C’est d’une simplicité déconcertante, explique Régine Quéva, écrivaine française auteure de nombreux livres sur l’écologie et les produits naturels. Et les produits naturels sont souvent plus efficaces, cela a été étudié en labos et prouvé sur le terrain."

Dangereux pour la santé, pour l’environnement, les produits ménagers industriels coûtent cher. Une catastrophe écologique et économique qui peut pourtant être évitée. "À l’époque, ces produits industriels étaient un marqueur de réussite sociale. Posséder telle marque et s’offrir des produits chers (ménage, cosmétique, voiture…) donnait du crédit. Mais qu’aujourd’hui on ne soit pas encore retourné au naturel me sidère. On sait depuis plus de 20 ans que c’est toxique ! Certains produits sont tellement nocifs qu’ils agissent sur l’ADN sur 3 générations, avec des atteintes au système nerveux, l’apparition de maladies… La lessive, par exemple, laisse des résidus sur le linge et cause des maladies et des cancers du foie. On a jamais autant vu d’eczéma et de problèmes de peau, surtout chez les bébés ! Et je n’ose même pas parler du reste. Au-delà de l’aspect écologique, il en va de notre santé."

Efficacité et économies: une transition sans retour

Elle remarque pourtant que les choses changent. "Les jeunes générations retournent au naturel. On sent un retour vers un mode de vie plus authentique, une quête de sens, l’envie de se coucher le soir en étant heureux de vivre en accord avec ses valeurs".

Et si passer aux produits naturels demande de bousculer ses habitudes, rare sont les personnes à revenir en arrière. "Évidemment ça demande un temps d’adaptation quand on est habitué aux odeurs chimiques et aux marques. Mais une fois que l’on se rend compte du gain de temps, des économies hallucinantes que l’on fait, c’est évident ! Ces produits ont été utilisés par nos grands-mères et les générations avant pendant des siècles sous diverses formes et on fait leurs preuves. Même aujourd’hui, on a prouvé scientifiquement leur efficacité. Qu’est ce qu’on attend ?"

Les huiles essentielles

Une fois plongé dans l’univers des produits naturels, un vaste débat fait surface: huiles essentielles ou pas ? Parfois nocives et souvent mal utilisées, elles sont à prendre avec précaution. "Les utiliser pour leurs propriétés, (cosmétiques, etc.) oui. Dans les produits ménagers, c’est peu utile et nocif pour l’environnement. Imaginez la quantité de matière nécessaire à une seule goutte !"

Elle ne bannit pas leur utilisation par plaisir mais voit les huiles essentielles comme compagnes de passage du chimique au naturel, par exemple pour casser l’odeur du vinaigre (dans du bicarbonate ou de l’argile) ou donner une odeur à sa lessive ou ses produits. Attention qu’elles ne se diluent pas dans l’eau mais dans les corps gras (savon, huiles végétales…). "Je revendique le droit au parfum et au plaisir de faire ses produits. Il faut bien un sas de décompression, le passage au naturel peut être difficile." Le plus dur selon elle ? Retrouver les odeurs naturelles et légères après des années à s’être habitué aux effluves chimiques, très fortes. "Retrouvons le lien avec le naturel, la simplicité et plus de soin pour notre santé, notre argent et notre planète". À vos chaudrons !

