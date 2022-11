Thomas Dutronc sur Françoise Hardy, malade: «Sa qualité de vie n’est pas terrible»

Dans un entretien publié ce jeudi, l’artiste français a ainsi reconnu que sa mère n’était "pas en forme". "Mais ça va", a-t-il déclaré, avant de reprendre: "Enfin, ça va. Non, sa qualité de vie n’est vraiment pas terrible, mais son cancer est en rémission."

Ni bonnes, ni mauvaises, les nouvelles de Françoise Hardy ne devraient pas rassurer totalement ses fans. En attendant d’aller mieux, la chanteuse prend son mal en patience en restant chez elle. "Par prudence, elle a préféré ne pas sortir, même au filage (les répétitions, qui se jouent en principe sans public, NDLR) auquel je l’avais invitée, confirme Thomas Dutronc, dont les concerts avec son père s’enchaînent. C’est dommage, mais elle regarde sur internet."

Encore très proche de sa maman, le fils Dutronc emmène toutefois l’interprète de "Tous les garçons et les filles" avec lui en tournée. "On lui rend hommage en jouant"Le temps de l’amour", qui a été composée par mon père, en version instrumentale. On voit sa photo en grand pendant qu’on joue. C’est court, mais c’est émouvant."