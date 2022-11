Comme pour les programmes de lave-linge, on se dit souvent que mieux vaut le faire tourner vite pour consommer moins d’énergie en temps. Mais c’est tout le contraire qui se passe! Utiliser les programmes rapides et intensifs consomment énormément d’énergie parce que 80% de l’énergie consommée par cet appareil sert à chauffer l’eau. Or, le bouton "éco" même plus long permet de laver la vaisselle à une température plus basse que les programmes classiques. Résultat: une facture d’électricité qui pourrait baisser de 45%.

Autre astuce pour le faire tourner sans consommation excessive:

Nettoyez fréquemment le filtre de la cuve et le joint de porte. Et pensez également à détartrer l’appareil au vinaigre blanc.

Surveillez le niveau de sel.

Profitez des "heures creuses" si vous avez choisi cette option pour votre abonnement.

Et l’eau bouillante?

Si vous faites régulièrement chauffer de l’eau pour vos boissons chaudes comme le thé noir (90°) par exemple, vous pourriez vous demander s’il vaut mieux alors passer par une casserole et la cuisinière plutôt qu’une bouilloire qui chauffe elle aussi très vite et très fort. De même, pour faire chauffer l’eau pour la cuisson des pâtes.

Eh bien, non! Il faut éviter la casserole et privilégier la bouilloire électrique. C’est "50% d’électricité économisée", comme l’explique EDF. Et c’est également du temps de gagné car elle est deux fois plus rapide. L’une des raisons: dans une bouilloire, l’eau est directement en contact avec la source de chaleur. Il n’y a pas d’élément (ici, la casserole) à faire chauffer, explique le magazine Version Femina.

Retrouvez astuces et bons plans sur Gouzmandiz.be