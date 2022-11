L’épilation au sucre: une technique qui a tout pour plaire

L’épilation au sucre est réalisée avec une boule de caramel qui va être étalée sur la zone à épiler. "J’applique d’abord du talc sur la peau afin de l’assécher. J’utilise aussi un ventilateur si nécessaire dans le cas où la personne transpire un peu. Ensuite, on étale le sucre sur une zone et on retire à petits coups."

Moins de repousse

L’épilation au sucre est une méthode qui présente plusieurs avantages. Elle est d’abord plus respectueuse de la peau. "Le poil s’enlève mieux qu’avec la cire, même s’il est toujours nécessaire de peaufiner à la pince à épiler. La qualité de la peau est également bien meilleure après l’épilation. C’est plus confortable et la surface de la peau sera moins agressée et donc moins rouge", précise l’esthéticienne.

Elle est également beaucoup plus efficace que l’épilation à la cire. "Le poil se casse moins facilement. Du coup, la repousse met plus longtemps à revenir. On peut se permettre de prendre rendez-vous toutes les cinq semaines au lieu de trois ou quatre pour l’épilation à la cire. Le poil devient plus éparse et plus clair. Même s’il y a des zones où l’on aura toujours tendance à avoir plus de poils. Mais même à ces endroits, certaines de mes clientes disent en avoir de moins en moins au fur et à mesure du temps."

L’épilation au sucre s’adapte également aux personnes qui ont des problèmes de poils incarnés ou de varicosités. "L’épilation comme le rasage génère l’incarnation du poil. Avec le sucre, on a moins affaire à ce phénomène. Et lorsque l’on a des problèmes de varicosités, ce n’est pas idéal de mettre de la cire chaude sur les jambes. Le sucre, lui, est à température ambiante, ce qui est donc mieux pour les problèmes liés aux vaisseaux sanguins."

Toutes les zones peuvent être épilées avec le sucre. "C’est même mieux que la cire au niveau des zones plus sensibles." Seul inconvénient: l’épilation au sucre est plus onéreuse "car elle est plus longue à réaliser que d’autres méthodes."

Trois techniques pour s’épiler autrement

1. L’épilation au fil

L’épilation au fil est une méthode ancestrale originaire d’Inde. Le plus souvent, elle est utilisée pour enlever les poils du visage comme les sourcils ou le dessus de la lèvre. Elle consiste à emprisonner les poils à l’aide de deux fils torsadés puis à effectuer un mouvement afin de les enlever de leurs racines.

2. Avec une pierre ponce

La pierre ponce, habituellement utilisée pour exfolier les pieds, est également une bonne technique pour s’épiler facilement chez soi. Mouillez vos jambes sous la douche en faisant mousser un savon doux sur la peau et ou directement sur la pierre. Puis, frottez chaque zone avec la pierre ponce en réalisant des mouvements circulaires.

3. Avec du bicarbonate

Pour vous débarrasser des poils indésirables, vous pouvez aussi utiliser le bicarbonate de soude. Comment ? En faisant bouillir 250 ml d’eau puis en la transvasant dans un bol. Mélangez avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Appliquez ensuite sur une zone du corps et laissez agir toute la nuit.