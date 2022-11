Pour les vacances, chez nous, c’est un peu une tradition, chaque enfant a le droit de choisir une activité-plaisir. La demande de la plus grande, 13 ans, ne m’a guère étonnée: faire du shopping, "a chose que je repousse systématiquement, une corvée à mes yeux. C’est comme ça, c’est pas mon truc Cette fois, pour y trouver mon compte, j’ai ajouté un petit défi qui me trottait dans la tête depuis un moment courir les boutiques ok mais uniquement dans des friperies, histoire de la sensibiliser à la" mode durable ". L’ado n’a pas moufté. Ouf… Elle est même carrément rentrée dans le jeu.

Avec mon amie et ses filles, elles aussi emballées par l’expérience, on s’est donc rendues à Liège sur les traces des magasins de seconde main, imaginant boucler la " promenade " en une petite heure. Il nous aura fallu presque quatre heures pour pousser la porte de huit boutiques, rien que dans le centre-ville. Avec un constat super-positif les friperies ont le vent en poupe, offrent une réelle alternative à la fast-fashion et ont chacune leur spécificité. Certaines sont des locaux fourre-tout à petits prix, d’autres sont spécialisées dans des marques haut de gamme, il y a aussi les véritables concept-store très branchés ou les enseignes 100 vintage.

Aussi bien les mamans que les filles ont été surprises (et conquises) par la qualité des habits, le large choix, l’accueil, la présence de cabine d’essayage et le succès des boutiques où afflue un public très varié, sans profil type. On a découvert le plaisir de fouiller, fouiner, dénicher la pièce qui fait craquer, avec en prime, la bonne conscience.

Bon, au final, le bilan des achats pour la grande n’est pas le plus concluant: elle a flashé sur des dizaines de pièces mais rarement à sa taille. Son petit format brindille (elle ne s’habille plus chez les enfants mais pas encore chez les adultes) rend la chose compliquée. Mais l’expérience shopping l’a botté. Elle chinera peut-être davantage dans quelques années. Pour ma part, en tout cas, le pli est désormais pris… Je suis devenue "fripe-addict" !