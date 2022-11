5 pistes pour remplacer le sucre blanc en pâtisserie

Sucres de canne blanc, brun, blond, roux ou cassonade… Et si on les remplaçait? Déjà par des sucres non raffinés comme le sucre de fleur de coco, le rapadura au pouvoir sucrant important ou encore le sucre muscovado, un sucre de canne pur et non raffiné, à la forte teneur en mélasse, provenant principalement de l’Île Maurice et des Philippines. Voici d’autres pistes.

Les fruits

La banane bien mûre en purée a un pouvoir sucrant et est riche en potassium. Son goût diminue à la cuisson. Parfait pour des muffins et bien sûr le banana bread. Pensez aussi aux dattes, riches en vitamine C. Là aussi on l’utilise en purée. Parfait dans un gâteau au chocolat.

Le miel

Il a un bon pouvoir sucrant. Choisissez le miel d’acacia, à l’indice glycémique plus bas que le miel multi-fleurs. En plus, il a l’avantage de rendre les préparations plus onctueuses. 50 g de miel est l’équivalent de 100 g de sucre blanc.

Le sirop d’érable

À l’instar de la mélasse, du sirop d’agave et du miel, le sirop d’érable présente un plus faible indice glycémique que le sucre blanc, le sirop de maïs et le sirop de riz brun. Délicieux en goût et aussi moins calorique, son pouvoir sucrant est deux fois plus élevé que le sucre blanc: 100 g de sucre = 50g de sirop… En revanche, il va faire brunir plus rapidement les pâtisseries, surveillez la cuisson!

Le sirop d’agave

Contrairement aux alternatives précédentes, le sirop d’agave, aussi surnommé, "eau de miel" est doté d’un goût neutre. Ce liquide venu tout droit du Mexique s’obtient avec le jus du cœur de plusieurs plantes grasses. Ce sirop qui vient du mexique à base de sève bouillie a un goût neutre. Il est parfait pour les desserts est donc idéal pour la préparation de vos desserts.

75 g de sirop d’agave est l’équivalent de 100 g de sucre.

La stévia

Sous forme de poudre ou liquide, elle est utilisée aussi bien pour le café, les yaourts que pour les pâtisseries. Cette plante aromatique d’Amérique du Sud possède des feuilles naturellement sucrées qui vont être transformées. La stevia a un petit arrière-goût de réglisse. 6 g de stévia en poudre est l’équivalent pour remplacer 100 g de sucre.