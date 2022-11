Un grand cru de Margaux vendu à un milliardaire américain

Celle-ci, qui avait acquis le domaine en 2011 auprès du fonds d’investissement américain Colony Capital, conserve 35,7% des parts, a précisé à l’AFP une source proche de la mutuelle.

Le montant de la vente de la propriété, qui s’étend sur 120 hectares de vignes en appellation Margaux et 10 hectares en appellation Haut-Médoc, n’a pas été précisé mais il y a onze ans, le montant de 200 millions d’euros avait circulé pour la valorisation du domaine.

Selon la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), le prix moyen d’un hectare dans l’appellation Margaux est de 1,5 million d’euros et il peut grimper à trois millions d’après un spécialiste interrogé par l’AFP, un chiffre qui valoriserait aujourd’hui le domaine entre 300 et 400 millions d’euros.

La MACSF n’a rien voulu dire sur le prix de vente, assurant seulement avoir réalisé une "très belle opération". Le domaine qui est l’un des plus vastes des Crus Classés de 1855 et produit en moyenne 350.000 bouteilles par an, a produit un rendement "supérieur à 6% par an en moyenne" depuis son acquisition, a-t-on souligné de même source.

L’acquéreur, Gaylon Lawrence, est un homme d’affaires américain actif dans l’agriculture, l’immobilier, la banque, le chauffage et la climatisation aux États-Unis et, depuis 2018, dans la viticulture avec plusieurs acquisitions au sein de la Napa Valley, grande région viticole de Californie.

"Château Lascombes est le plus grand domaine à Margaux (...) Nous sommes confiants dans notre capacité à produire un vin parmi les plus exceptionnels de la région et (...) nous ne regarderons pas à la dépense pour l’amener à son potentiel maximum", a déclaré Carlton McCoy, sommelier qui dirige la société Lawrence Wine Estate, dans un communiqué.

Il y a deux semaines, un autre domaine, Château Lanessan, qui s’étend sur 80 hectares en Haut-Médoc, était passé sous pavillon australien avec une prise de participation majoritaire par la société Treasury Wine Estates, qui en est à sa cinquième acquisition dans le vignoble bordelais en trois ans.