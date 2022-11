On a testé le resto Il Saverio à Comblain-au-Pont

Dans la fontaine de Trevi

On est accueilli par les sourires malicieux de Don Camillo et Peppone. Le logo de la maison est le lion ailé, représentation de l’évangéliste Marc et donc emblème de la république de Venise, mais surtout trophée récompensant le meilleur film de la Mostra. Le décor ne manque pas d’une certaine élégance, en noir et bronze. Ce sont pourtant les cadres remplis de cinéma italien qui attirent et retiennent l’œil.

Les divas répondent toutes présentes: Claudia Cardinale, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Monica Vitti, Anna Magnani… Et Mastroianni, le voilà justement avec Anita Ekberg, prenant leur sensuel bain de minuit dans la fontaine de Trevi.

On compose son menu en choisissant dans la carte 2, 3, 4 ou 5 plats parmi les antipasti freddi et caldi, les primi et secondi piatti, les dolce. Carpaccio, minestrone, croquettes de parmesan et de jambon de Parme, ravioles aux champignons, filet de cochon de lait avec tagliatelles et tomates séchées, glace aux éclats de pistache et de noisette sur un crumble au chocolat à la manière d’un semifredo…

Autre proposition, si on est prêt à trahir un peu la Botte au profit de la Wallonie: le magret de l’élevage de Marc Lamy à Fraiture, dont la cuisson s’achève à la table, sur une pierre à griller chauffée à 400 degrés. Servi avec trois sauces, un gratin dauphinois et une salade.

Trouver Renato Salvatori

Marie et Simon resteront fidèles à la cucina, arrosée d’une bouteille de Chianti. D’abord des linguines aux palourdes. Puis l’osso-buco à la gremolata (voir ci-dessous), à la façon du chef qui incorpore la moelle à la sauce et sert la viande sur un demi-os coupé dans la longueur. Au dessert: le tiramisu bien sûr, ici monté à la minute et gardant un peu de croquant, le café et l’amaretto n’ayant pas eu le temps d’imbiber complètement le biscuit.

Et pour finir, en plus du petit limoncello offert, le mythique rhum guatémaltèque Zacapa et une grappa Bacio delle Muse qui a bien vieilli dans son élégant magnum.

Petit jeu à l’intention des clients suivants. D’abord trouver Renato Salvatori sur une photo. Puis chercher dans les cadres Vittorio Gassman, Sylvana Mangano et Laura Antonelli. Et dire s’ils figurent bien dans la collection. Ou pas.

Il Saverio : rue d’Aywaille, 8, à Comblain-au-Pont. Ouvert du jeudi au dimanche, uniquement le soir. 04/248 15 55 et 0474/67 91 26.