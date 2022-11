©graphlight - stock.adobe.com

A l’approche des fêtes de fin d’année, la grande fête des jeux de société contemporains et jouets de qualité, le Festival Jeux de NIM (7e édition), donne l’occasion d’essayer librement des centaines de jeux, entre amis ou en famille. Une équipe de cinquante animateurs aide à découvrir chaque activité: jeux de premier âge, de société, en bois, marionnettes, bricolages... Sur 1000 m2, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Auteurs et éditeurs sont aussi présents pour présenter leurs créations et initier aux nouveautés. Et pour les challengers, tournois et concours sont à relever! www.jeuxdenim.be

2. Jardin des Familles, Hotton, le 6 novembre, de 10h à 16h

Le centre périnatal le Jardin des Familles ouvre ses portes avec une panoplie d’animations dédiées aux tout petits. L’équipe pluridisciplinaire du centre convie à participer gratuitement à plusieurs ateliers dédiés au bien-être des familles et futurs parents: massage, réflexologie plantaire pour bébé, home-organising, kinésiologie, yoga, reiki...

Inscription: www.lejardindesfamilles.be

3. Fêtes de la Saint-Martin, à Tourinnes-La-Grosse, du 6 u 27 novembre

Depuis 1965, les habitants de Tourinnes-la-Grosse et environs ouvrent leur maison, leur grange, leur atelier… pour accueillir des artistes et des milliers de visiteurs. Ce sont les Fêtes de la Saint-Martin. Aux côtés d’un parcours officiel d’art contemporain, un parcours expose 200 artistes dans plus de 80 lieux, et un grand spectacle intergénérationnel, avec plus de 50 acteurs, choristes et musiciens.

tourinnes.be

4. Cabaret du Moine, abbaye de Villers-la-Ville, du 3 au 19 novembre

Le Cabaret du Moine allie stand-up et concerts pour une programmation étonnante d’une vingtaine de spectacles. Le festival accueille son public dans un cadre historique unique: une splendide salle voûtée du XIIIe siècle, digne des Chevaliers de la Table ronde! On y retrouve de la magie, une soirée swing avec initiation au charleston, de la musique irlandaise et du stand-up.

villers.be

6. Pierres précieuses, Country Hall de Liège, 5-6 novembre de 10 à 18h

©Nokhoog - stock.adobe.com

Météorites, gemmes et autres pierres précieuses s’exposent à la plus ancienne bourse de minéraux de Belgique, Interminéral. Venus de Chine, de Madagascar, du Pakistan, d’Australie... pas moins de 100 exposants y présentent les splendeurs du monde minéral, et échangent leurs pierres. L’exposition s’étend sur 400 mètres de tables, pour s’instruire et s’émerveiller.

www.agab.be6

7. Cirque en l’air, Court-Saint-Étienne, PAMexpo, du 11 au 20 novembre

Événement haut en couleur, le En l’air Festival Cirque, 11ème édition, lève le voile sur le cirque contemporain. A travers un circuit créatif ponctué de spectacles et d’animations circassiennes, le rendez-vous invite à découvrir le bouillonnement du cirque d’aujourd’hui et de ses artistes pluriels.

www.festivalenlair.be

8. Découverte du fort Saint-Héribert, Wépion, le 11 novembre de 10h à 16h

Le Fort de Saint-Héribert donne rendez-vous au public le 11 novembre, pour une journée de visites, d’animations nature et musicale, et une cérémonie de commémoration de l’armistice (14h). Ce fut l’un des forts destinés à protéger Namur, quand la toute jeune Belgique militaire s’est construite, à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, l’état du Fort témoigne encore de ce qui s’y est joué en 1914 puis en 1940. fortsaintheribert.be

9. Festival de l’horreur, Centre culturel de Namur, du 9 au 12 novembre

Marionnettes, cabaret, ciné-concert, conférence loufoque, objets insolites et spectacles... le nouveau Festival de l’horreur dévoile, pour sa première édition, une programmation hétéroclite, dédiée à l’étrange et à la stupeur, pour les petits et les grands!

Réservation: centrecultureldenamur.be