Comment vivre un deuil quand on est enceinte

Déculpabiliser

Peu de ressources sont disponibles pour aider ces femmes qui vivent en parallèle deux grands chamboulements qui leur inspirent des sentiments diamétralement opposés. Surtout quand la société leur martèle, depuis leur plus jeune âge, que la grossesse et la maternité en règle générale, ne sont synonymes que de joie et d’allégresse.

"Attendre un bébé ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ressentir d’émotions négatives ou vivre des événements douloureux", nous explique Céline Timmermans, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité et en parentalité. "On a tendance à croire, à tort, que grossesse rime avec bonheur. Or, cette étape de la vie est faite de chamboulements et de doutes." Consulter un psychologue peut aider les futures mères qui en ressentent le besoin à traverser cette double étape de la vie que sont la perte d’un être cher et l’arrivée d’un enfant.

"C’est paradoxal et déroutant de vivre en même temps des émotions opposées, telles que la tristesse, la colère et la joie", poursuit la thérapeute qui invite les mères à se déculpabiliser, à réaliser qu’elles font de leur mieux et à accepter leurs émotions. "Parlez à votre bébé de cet être qui vous manque tant, du chagrin que vous ressentez et qui n’est pas lié à son arrivée. Recentrez-vous sur votre bébé, sur ses petits coups si vous le sentez déjà bouger. Faites-lui de la place, faites-le exister."

Oser demander de l’aide

La psychologue insiste aussi sur l’importance de solliciter l’aide de son entourage après un drame. "Le futur coparent est la personne la mieux placée pour réconforter et rassurer la future maman", dit-elle, même s’il est possible de trouver d’autres oreilles bienveillantes qui pourront vous écouter et vous réconforter: une sœur, une amie, une collègue,… "Le soutien social est une ressource importante pour la femme enceinte faisant face à un événement de vie stressant. Chacun peut apporter du soutien à sa manière, c’est à la future maman de faire le tri et d’évaluer ce dont elle a besoin à ce moment-là."

Le chagrin a-t-il un impact sur le bon déroulement de la grossesse ?

Le Docteur Mathilde Maskens rassure, la tristesse liée à un deuil par exemple n’a pas d’impact sur la grossesse. "Le stress et le chagrin n’a ugmentent pas les risques de fausse couche qui sont principalement dues à des anomalies génétiques. " La gynécologue ajoute qu’au deuxième trimestre de la grossesse, le bébé n’est pas encore capable de réellement ressentir ce qui se passe autour de lui.

Au troisième trimestre, par contre, l’anxiété peut provoquer des contractions. "Mais, ce sont des contractions sans gravité qui n’ont pas d’impact sur le col de l’utérus." D’ailleurs, aucune étude scientifique ne prouve jusqu’ici qu’un choc émotionnel puisse déclencher un accouchement prématuré.

Ceux-ci ne représentent que 6% des accouchements. "Lorsqu’un accouchement prématuré survient après un choc, on peut évidemment se poser des questions par rapport à la temporalité des deux événements mais rien ne prouve scientifiquement un lien de cause à effet."

Alimentation et sommeil perturbés

En période de deuil, le sommeil et l’alimentation de la mère peuvent aussi être perturbés. "Le corps est bien fait", dit le Docteur Maskens. "Durant toute la grossesse, il stocke assez de matières grasses et de sucre que pour faire face à des cas extrêmes. Même si ce n’est évidemment pas conseillé, si une femme enceinte jeûne pendant trois jours, cela n’aura aucune incidence sur le bien-être de son enfant."