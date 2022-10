Quelle sauce est la plus saine pour accompagner vos frites…

Si le paquet de frites et la sauce qui va avec ne font pas partie des aliments les plus sains, c’est un petit plaisir qu’on peut s’offrir de temps en temps. Et si le remords vous ronge, sachez qu’il y a moyen d’opter pour des sauces nettement moins caloriques et grasses que la mayonnaise. Le ketchup à la tomate semble être le plus "sain" à la fois en termes de calories et de matières grasses. Petit bémol, le ketchup contient, en revanche, beaucoup de sucre. Voici la teneur en graisse et l’apport calorique par cuillère à soupe de différentes sauces.