Comment faire pousser la passiflore ? Les conseils de notre expert jardin

Quelles sont les passiflores les plus rustiques ?

La Passiflora incarnata ou passiflore officinale est superbe mais à réserver aux zones les plus douces du pays puisque des températures inférieures à – 9°C peuvent la tuer. Mais la passiflore la plus résistante dans la plupart des régions est sans conteste la Passiflora caerulea.

Elle supporte des gelées jusqu’à -12 °C voire un peu moins. Sa croissance est vigoureuse puisque l’espèce atteint, après quelques années, 7 m de hauteur pour un étalement d’environ 4 m. Autant dire qu’il faut lui réserver un bel espace !

Elle fleurit durant une longue période, de juin à octobre. La coloration bleutée et la forme complexe de sa fleur sont surprenantes et de toute beauté. Si vous n’aimez pas le bleu, vous pouvez vous orienter vers la Passiflora caerulea "Constance Elliott" aux remarquables fleurs blanches. Les autres espèces sont à réserver aux régions chaudes ou à cultiver dans une serre ou une véranda hors gel.

De la chaleur !

Originaire du Pérou, la Passiflora caerulea a été introduite en Europe au milieu du 17ème siècle. Elle exige un emplacement très ensoleillé, chaud, comme un mur exposé plein sud. Comme elle n’est pas pourvue de racines aériennes lui permettant de s’accrocher il faut absolument prévoir un support auquel elle va pouvoir enrouler ses vrilles.

À noter qu’il est aussi tout à fait envisageable d’utiliser cette passiflore pour végétaliser un vieil arbre. Et le sol ? Vu la vigueur de la plante, il faut une terre riche en éléments nutritifs. Un excellent drainage est indispensable afin d’éviter le dépérissement de la souche lors des hivers très humides.

Comment en faire profiter les amis ?

En multipliant cette beauté végétale soit par semis, soit par bouturage ou encore par marcottage. Le semis se fait au printemps et est facile à réussir (température entre 18 et 23°C).

Le bouturage demande un peu plus de doigté et s’effectue au début de l’été en utilisant les petits jets qui apparaissent sur les tiges adultes. L’enracinement est assez rapide si les boutures sont placées au chaud. Le marcottage se fait souvent naturellement et il n’y a plus qu’à séparer ces jeunes pieds en septembre.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be

Les petites bêtes du jardin: tourterelle des bois et tourterelle turque

La tourterelle des bois (Streptopelia turtur) a une taille qui se situe entre celle du merle et celle du pigeon domestique. Le plumage de son dos est rouge brun tandis que son ventre est blanchâtre. L’oiseau adulte a les côtés du cou rayés de noir et de blanc. La tourterelle des bois fréquente la lisière des bois, les clairières mais on la rencontre également dans les grands jardins suffisamment arborés. Très méfiante, elle ne s’approche jamais trop des habitations. Elle se nourrit principalement de graines mais quelques insectes font aussi partie de son menu.

La tourterelle turque (Streptopelia decaocto) est un peu plus grande que la tourterelle des bois. Son plumage est gris bleuté pour les ailes, le dessous est gris pâle, la poitrine légèrement rosée et, c’est très caractéristique, son cou est cerclé d’un collier noir. Si autrefois la tourterelle turque recherchait surtout les endroits pauvres en arbres, elle s’est progressivement rapprochée des habitations et il n’est pas rare de la voir coloniser les quartiers résidentiels, les parcs et les jardins.

Son alimentation est composée de graines (surtout céréales et maïs), de quelques baies, d’insectes. Durant la mauvaise saison, la tourterelle turque s’approche des mangeoires sans crainte pour y déguster les graines mises à disposition de la gent ailée. La tourterelle des bois migre vers les pays chauds tandis que la tourterelle turque est généralement sédentaire.