Notre croisière au Groenland, le paradis blanc (vidéo)

Ce territoire danois n’est pas façonné pour les frileux. Découvert et colonisé par les Vikings pendant cinq siècles, il trône, à 80%, sur une calotte glaciaire, l’ inlandsis, un terme signifiant littéralement "glace de l’intérieur des terres". Une terre qu’Erik le Rouge, légendaire meneur des Vikings, frappé par ses vallées verdoyantes, baptisa Groenland (le pays vert),

Le World Explorer, un navire boutique 5 étoiles, a appareillé deux jours plus tôt de la capitale islandaise, Reykjavik. Cap sur cette île grande comme 4 fois la France. Une destination exclusive par le fait que le navire enfilera des icebergs comme des perles.

Un grand moment de navigation

"Iceberg à bâbord" donc, (ou à tribord), et la magie opère aussitôt. Le navire approche de la porte d’entrée du Groenland, le passage Christian Sund, du nom d’un prince sacré plus tard roi, Christian VIII de Danemark.

Le franchissement de cette voie d’eau inaugure un premier grand moment de navigation. Longue de 100 km, elle s’annonce comme un enchantement. Les passagers, cinglés par le vent à la proue du navire, auront 6 heures pour admirer le cortège d’un pêle-mêle de collines et barres rocheuses, d’indomptables colosses aux dents dures, tantôt usées tantôt acérées, semblant avoir été taillés dans le vif par une succession de déluges. La sensation ressentie est que là, le temps n’a plus de prise sur rien et que les hommes n’y ont pas droit de cité.

Premier débarquement à Qassiarsuq. Éclatée sur des zodiacs, la croisière se pique d’un air d’expédition. Du village, brillent au loin les petites maisons de bois peintes, comme coloriées. Cette marque de fabrique de l’urbanisme groenlandais remonte à la colonisation par le Danemark. Leur architecture basique évoque des historiettes naïves. La vie est pourtant dure ici, quoiqu’imprégnée d’une paix infinie.

Moins de 50 personnes y vivent plutôt chichement de l’élevage des moutons qu’on voit errer sur la colline face au grandiose panorama du fjord. À Qassiarsuq, aucun signe de richesse nulle part. Alors que la Terre brûle en Europe, une flore grasse et sauvage y resplendit aux sons de rivières vives.

Le vêlage du glacier

Du Sud, le World Explorer remonte vers le Nord pour faire escale à Nuuk, la plus petite capitale au monde. La croisière rentre dans le vif du sujet: un safari dans le fjord de Nuuk à bord d’un modeste bateau de pêche. Le temps a beau être sombre, la pureté est orgiaque. Des cascades d’eau filent le long de falaises.

Le frêle esquif peut se permettre de tutoyer ces glaçons géants figurant des créatures surréalistes et allégoriques. Leur masse, dont on ne voit que 10 à 15% au-dessus de la surface de l’eau, scintille si vigoureusement qu’elle en paraît fantomatique, possédée par des forces abyssales. "Le fjord, explique un spécialiste, c’est une langue d’eau creusée par un glacier. Et le glacier, lui, résulte d’une accumu lation de neige (ou particules de glace). Sous l’effet de la gravité, le glacier flue vers le bas. Au niveau de l’eau, il se casse et crée des icebergs. En glaciologie, on dit qu’il vêle".

Ces fragments de glace flottent alors sur l’eau et dérivent. Érodés par les vents, polis par la pluie et les vagues, ils finissent par fondre et disparaître. Mais, bien avant de se désintégrer par le fond, leur ballet sur l’eau, au gré des courants marins et des variations de lumière, donne aux voyageurs l’impression de toucher un paradis bleu et blanc féerique. En sous-marin, les icebergs infusent un bleu saphir d’îles des Caraïbes. "Sans présence d’air, la vraie couleur de la glace est bleue", poursuit le scientifique.

Un ballet bleu et blanc

Ces glaçons renferment comme un talisman abrasé par un autre azur. Leur lueur, ramenée à l’intensité d’une veilleuse, prête au spectacle une touche d’outre-tombe, tandis que le glacier tonne et résonne dans le grand vide sépulcral.

Le moteur du bateau coupé, l’émotion passe du côté des animaux. Les vocalises d’un goéland strient le vernis de l’air. Une escadrille d’oiseaux s’échappe en piaillant du sommet d’un iceberg transformé en aire de repos.

Encore plus au Nord, dans la baie de Disko, à Ilulissat, le paradis se démultiplie. Folle, la glace y a bâti cathédrales et citadelles. Nous sommes aux portes du grand Nord, au pays du soleil de minuit, des nuits blanches, des chasses au phoque et chevauchées en chien de traîneau à travers des déserts lunaires. Le panorama, jonché de glaçons, est éblouissant.

Derrière, une merveille fond sur les yeux: le fjord glacé d’Ilulissat, le Sermeq Kujalleq. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2004, il est à l’origine d’une catastrophe de légende. C’est ce glacier qui a fabriqué et jeté à la mer l’iceberg contre lequel le Titanic se déchira la coque, en avril 1912.