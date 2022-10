C’est sur les traces d’Arthur Masson que l’on vous emmène. En antique Citroën Traction.

Thierry Renard a posé ses valises et surtout sa collection de voitures anciennes, dans le village de Treignes. Trois Citroën Traction, 4 Hotchkiss. Des voitures qu’il bichonne avec son ami et mécanicien Michel Romerée. L’idée de partager ses balades lui plaisait tant qu’il l’a proposée à l’Office du Tourisme du village.

Marie-Laurence Leroy, directrice, a alors élaboré avec lui un concept unique: des balades en voitures anciennes, avec audio guide et chauffeur.

Quoi de mieux pour profiter d’une région magnifique, résolument rurale, où la nature explose de couleurs et de superbes panoramas ? Sillonner les routes de la vallée du Viroin à un train de sénateur. Découvrir ces petits villages au charme certain. Et en apprendre les moindres secrets.

Sur la route Arthur Masson

L’itinéraire était une évidence: reprendre le circuit de la route Arthur Masson, une route touristique créée dans les années 70 et tombée quelque peu en désuétude.

Faire revivre les ambiances et sensations du passé, confortablement installés dans une berline de grande classe. Se laisser guider par les explications du guide. Et savourer chaque instant, plongé dans un passé langoureux.

Et puis, surtout, profiter du confort de se laisser emmener par un chauffeur. Le maniement d’une voiture si ancienne demande du tact et une certaine expérience. Impossible de laisser le volant aux visiteurs.

Quatre personnes peuvent prendre place aux côtés de l’hôte du jour. Le circuit proposé, long d’environ 34 km, traverse les différents villages de l’entité et dure 1 h 15.

Actuellement, deux Citroën Traction, une blanche (celle des mariés) et une noire (celle des gangsters), vous emmèneront sur les routes de la vallée du Viroin, mais Marie-Laurence espère bien pouvoir en ajouter une troisième dès la saison prochaine.

Et si la période hivernale n’est pas vraiment propice à ce type de balade, il y a toujours moyen de profiter d’une journée sans gel. À la demande.

Infos auprès de l’Espace Arthur Masson, Treignes. www.espacemasson.be 060 39 15 00