À la rencontre des baleines, au cœur des fjords du Groenland

Dans cet atelier de sculpture grandeur nature, tous les dieux démiurges semblent avoir rivalisé d’imagination pour exécuter une panoplie de cristaux d’ornement, et bien d’autres figures affûtées de concert avec la complicité des éléments.

Parce que le ciel est d’encre, la lumière filtrée qui en tombe écrit dans ce somptueux palais des glaces de vertigineux silences, çà et là rompus par le vol d’un oiseau marin ou le fracas d’un bris d’iceberg. Comme dans la chanson de Michel Berger, dans ce paradis blanc, on s’en irait bien dormir.

Un ballet gracieux

L’embarcation glisse dans ce décor hallucinant où les croisiéristes ne rêvent que d’une chose: voir surgir non pas des manchots mais ce gentil monstre des mers. En embuscade, les photographes animaliers retiennent leur souffle. Cependant, les entendre recracher l’eau en surface, et voir quelques secondes leur queue en "Y" s’engloutir dans l’eau, n’est jamais garanti.

Quand on sait que les êtres humains ont chassé et massacré ces paisibles cétacés quatre siècles durant, dès le XVIIe, on peut comprendre leur discrétion. "Alors qu’elles n’ont jamais attaqué l’homme", fait remarquer le conférencier du bord, Michel Chandeigne. Mais, pas rancunières, deux ou trois baleines font le cadeau d’une parade impressionnante à des observateurs ébahis.

Le fjord d’Ilulissat, classé patrimoine mondial de l’Unesco, défie les millénaires. Long d’environ 65 km, large de 3 à 6 km et profond de 250 mètres, il est rempli d’icebergs qui, tout en fondant, se poussent et migrent lentement vers la mer. D’une superficie de 4024 km2, le Sermeq Kujalleq a la mémoire des périodes glaciaires antérieures. Sa production annuelle en eau douce serait suffisante pour couvrir la consommation annuelle des États-Unis.

Second grand moment de navigation, au large du glacier Eqip Sermia, l’un des plus actifs du Groenland. Par jour, cet orageux "château d’eau" se déplace de 2 à 3 mètres en grinçant. Mais, ce matin-là, l’amplitude de la houle force le World Explorer à reculer, sur une mer saupoudrée de "bourguignons". Cette glace rejetée et pillée par le glacier barbote sur une eau cristalline. Le navire manœuvre lentement, tel un éléphant dans un magasin de fragile porcelaine. On entend les glaçons clapoter sur ses flancs. À perte de vue, la mer est jonchée d’éclats. Sous les feux redoublés du soleil, la magique navigation semble s’enlacer à un moment d’éternité. Le temps se suspend.

La fin de la route

À la sortie du village d’Ilulissat, on rejoint, sur une passerelle en caillebotis longue de 1300 mètres, la "Fin de la route". Celle-ci longe et surplombe un embouteillage d’icebergs entremêlés, chevauchés les uns sur les autres, puis aboutit au belvédère de Semermiut. On y embrasse goulûment des yeux ce chef-d’œuvre de la nature polaire.

Cette immensité lunaire et immaculée, crevassée et hérissée de partout, descend tout droit de l’inlandsis. Un spectacle, une grande première pour la majorité, à faire chavirer les sens. Rien ne bouge au front de ces palais aux contours coupants. Cette cavalcade figée d’icebergs monumentaux, gravés dans l’atmosphère au couteau de peintre, aimante et laisse sans voix. Une pure merveille.