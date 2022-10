On profite pour la première fois de deux semaines de congé à la Toussaint, à la suite de la réforme des rythmes scolaires. Un "on" qu’il convient tout de même de nuancer, parce qu’il concerne surtout probablement les enfants… Les parents qui ont la chance de jouir pleinement - et ils ont eu le nez fin vu la météo estivale - de ce congé d’automne ne sont sans doute pas majoritaires, loin de là.

Chaque congé scolaire sera à chaque fois un petit challenge parental, désormais. Systématiquement, il faudra trouver des solutions pour les enfants, histoire qu’ils ne passent pas trop de journées à s’occuper par eux-mêmes, pendant que les parents télétravaillent (dans le meilleur des cas). Mais ce n’est qu’un avis. Cette collègue, pragmatique, en a un autre : "Ça ne change rien en volume, donc ça ne change rien en fait. C’est juste qu’il faudra le temps qu’on s’habitue".

Cette sagesse maternelle...

