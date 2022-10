Créant des ponts entre l’art, la culture, la science et la technologie, le KIKK nous invite à explorer la créativité des cultures numériques. Depuis 11 ans, ce festival unique en son genre aborde les thématiques qui agitent le monde.

Au menu: un marché d’objets futuristes, des ateliers d’initiations originales et décalées, un parcours extérieur de 40 installations, situé dans plusieurs lieux insolites de la ville (Galerie du Beffroi, la Nef, le Delta, le Jardin des Arts Décoratifs…). Cette année, le thème choisi comme fil conducteur est Tales of Togetherness ou comment l’empathie peut non seulement nous aider à améliorer nos relations personnelles mais aussi nous permettre de relever des défis sociétaux majeurs comme la perte de la biodiversité, la discrimination et les conflits géopolitiques.

Enfin, au KIKK, les plus jeunes sont concernés. Ce samedi, ils pourront composer des masques (d’Halloween !) en réalité augmentée, et dimanche, observer un jardin imaginaire et son microcosme en perpétuelle évolution.

www.kikk.be

2. Pomme et nature

Sur le thème de la nature, la Journée de la Pomme invite à humer et déguster plus d’une centaine d’anciennes variétés. Cette grande journée présente une foule de conseils sur l’aménagement de vergers, sur la taille, le pressage et du greffage sur place, des stands didactiques sur les vieilles variétés de fruits, une analyse gratuite des sols, des visites guidées, balades contées pour les enfants, ou encore une visite de rucher. Cette 19e édition donne également l’occasion de découvrir les nombreux oiseaux qui aiment vivre dans les vergers, et inaugure le nouveau pressoir de Wégimont !

www.journeedelapomme.be

3. Comic Con

Grand-messe de la Pop Culture, l’excentrique Comic Con rassemble les fans de comics, tous venus partager leur passion. Curiosité venue des États-Unis, cette convention réunit les accros de BD, de mangas, de jeux vidéo et super-héros. Au menu: des démonstrations de sabre-laser, un "Geek Market", un espace de jeux vidéo rétro, de jeux de société, et de nombreuses rencontres et dédicaces de stars du comic.

www.comicconbrussels.com

4. Horreur dans la grotte

Surprises et frissons à l’approche d’Halloween. Cette année, c’est la 20e édition de l’événement Hanlloween, au Domaine des Grottes de Han. Une horde de trolls s’est installée dans les profondeurs de la grotte et des esprits de la forêt rôdent entre les arbres du parc animalier… Des animations fantastiques surprennent petits et grands dans tout le domaine.

www.grotte-de-han.be

5. Bourse Militaria

Certainement la plus grande bourse d’objets militaires anciens en Europe, Ciney Militaria rassemble quelque 600 exposants de tous les coins d’Europe, venus étaler leur matériel sur 5 km de tables. Uniformes, casques, des médailles, pièces détachées, livres, cartes postales… suscitent l’enthousiasme des simples curieux ou véritables passionnés et collectionneurs pacifiques.

www.cineyexpo.be

6. Cirque en ville

Le Festival BisArts installe son village de chapiteaux à Charleroi pour une nouvelle édition vouée à la lumière et à la magie du cirque dans toute sa diversité et sa dimension hybride: acrobatie, théâtre et danse, art clownesque et musique, jonglerie et percussions, performances solitaires et chanson. L’événement s’articule autour de huit spectacles insolites.

www.pba.be

7. Treignes hanté

Quatre musées de l’entité de Treignes s’associent pour une journée d’épouvante. Métamorphosés, l’Écomusée du Viroin, l’Espace Arthur Masson, le Musée du Malgré-tout et le Musée du Petit Format créent ensemble un parcours d’Halloween peuplé de zombies, des momies, des vampires. Et pour relier les 4 sites, les visiteurs s’aventurent dans une navette: la chenille endiablée.

www.treignes.info

Le week-end prochain

Escapade au château

Durant les vacances d’automne, Charles-Édouard de la Sapinière, conservateur exubérant, dévoile la vie de faste au château de Seneffe. Il se passionne pour le 18e siècle. Il aime le bon vin et les repas mondains. S’adressant aux visiteurs, petits et grands, il arpente les différents espaces intérieurs du château et part à la chasse aux "fake news".

Réservation: www.chateaudeseneffe.be

Cyclocross

Rassemblant les meilleurs coureurs au monde, l’édition 2022 du Championnat d’Europe de Cyclocross s’empare de la Citadelle de Namur, sur son parcours de renom. Près de 10 000 spectateurs sont attendus, principalement le 6 novembre, avec au programme, les joutes réservées aux hommes élites (15h), les espoirs dames (13h15) et les courses des juniors hommes (11h).

www.cyclocrossnamur2022.com

Saint Hubert

Patron des chasseurs, Saint Hubert est aussi le protecteur des chiens et chevaux. Comme chaque 3 novembre, les compagnons à quatre pattes se font bénir en animations: trompes de chasse, fauconnerie, lanceurs de drapeaux, dressage de chiens, groupes folkloriques, marché artisanal, défilé de cavaliers… Une tradition bien ancrée !

www.saint-hubert-tourisme.be