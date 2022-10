On a testé le resto La Grange d’Hamois (province de Namur)

Un œil sur le travail du chef

Marie et Simon avaient gardé un excellent souvenir d’un déjeuner dans leur premier restaurant, la Gare d’Hamois. Ils sont heureux de s’attabler à leur nouvelle adresse, toujours dans la même commune. On est cette fois en pleine campagne, dans une construction qui n’a plus de grange que le nom. Deux morceaux de murs en pierres, seuls vestiges du bâtiment agricole d’autrefois, ont été intégrés dans une construction contemporaine pensée avec beaucoup de goût. Deux salles, deux ambiances. L’une dans les pommes et de poires que peint l’artiste Nathalie Clément et sous une haute charpente apparente, nouvelle mais assemblée tenon-mortaise à l’ancienne. L’autre juste devant la cuisine tout ouverte et dans la grande lumière d’une belle journée d’automne, avec vue sur l’élégante terrasse posée au bord de la prairie. Sans pour autant ignorer la qualité des pommes peintes, Marie choisit d’avoir un œil sur le travail du chef.

Biche, lièvre et côte-rôtie

Le menu propose des ravioles farcies de langoustine, un carpaccio de bœuf relevé d’une mayonnaise d’anchois, du ris de veau sur un risotto… De la raie au chou frisé, un magret aux figues, une entrecôte maturée... À toutes ces bonnes choses, Marie et Simon préfèrent deux plats de saison. Ils commencent ainsi par des Saint-Jacques rôties au beurre. Ils poursuivent avec leurs premiers gibiers. Elle choisit la biche, avec des patates douces et une gelée d’airelles qui vient apporter un peu de peps. Et lui, le lièvre avec un jus de carcasse puissant et une petite royale faite de la chair des cuisses, de cèpes et de foie gras. Dans leurs verres: un côte-rôtie La Madinière 2017 du domaine Cuilleron à Chavanay, un vin parfait pour une viande de caractère, choisi sur un livre de cave où ils avaient aussi repéré un Clos des Mouches blanc. Assurément pour une autre fois, par exemple avec une volaille à la crème. Au dessert, le sabayon de jus d’orange et vin blanc est enrichi d’une larme de Chartreuse verte.