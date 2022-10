Antica Namur 2022 Le rendez-vous incontournable des amateurs d’Art

Créée en 1977, en 45 ans, plus de 1.250.000 visiteurs sont passés par la foire namuroise. Avec plus de 25.000 visiteurs attendus, Antica Namur est le rendez-vous qui fait office de baromètre dans le monde de l’art. Cette année encore un soin tout particulier a été apporté à la sélection des galeries et antiquaires, parmi lesquels sont déjà annoncés : la Galerie de Potter d’Indoye, Costermans & Pelgrims de Bigard, Bernard de Leye, Raf van Severen, Pierre Emmanuel Beguin, Jan Muller, NF Art Gallery, Artimo Fine Arts Gallery. Autant de noms qui attestent de la montée en puissance du salon au fil des éditions et en font un haut lieu de rencontre incontournable dont la renommée dépasse nos frontières.

Une tradition d’excellence

Cette année encore un soin tout particulier a été apporté à la sélection des galeries et antiquaires. Exigeante dans ses critères de sélection et sous le contrôle d’une commission d’experts, la foire peut se targuer d’un niveau de haute qualité avec la présence de nombreux grands noms du marché de l’art belge et européen, parmi lesquelles des anciennes, mais aussi de nouvelles générations. Les points forts de cet événement qualitatif et inspirant, qui se déploie sur une surface d'exposition de 10 000 m², sont les arts décoratifs du XVIIIème, du XIVème et du XXème, le bijou mais également, le mobilier à travers les époques. L’art belge reste lui aussi toujours très présent.

Un vent de modernité

Cette année, les organisateurs donnent un coup d’accélérateur au rajeunissement de la foire en développant sa digitalisation. Parmi les nouveautés proposées aux visiteurs : un parcours thématique digital, afin d’orienter leur parcours dans l’exposition en fonction de leurs affinités ou de la pimenter au fil de la découverte, en pointant des pièces remarquables. Certaines galeries représenteront également les tendances vintage et design, portées par un intérêt de plus en plus fort de la part des jeunes collectionneurs, en quête de luminaires excentriques, de mobilier et d’œuvres d’art de designers de ces décennies, incarnant l’extravagance chic et haute qui marquèrent une rupture radicale avec les décennies précédentes.

Autre nouveauté, Antica Namur, en collaboration avec Artts, propose une offre exclusive autour de la thématique des NFTs avec notamment des conférences et une mise en regard entre des œuvres originales et leur version en NFT. Outre la découverte artistique, Antica Namur est un lieu de rencontres et d’échanges qui privilégie la convivialité et l’accueil de ses visiteurs. Une foire définitivement à inscrire à l’agenda !

SAVE THE DATE

Antica Namur, c’est le rendez-vous incontournable pour les amateurs d’Art

Quand ? du 19 au 27 novembre 2022

Où ? Namur Expo

Avenue Sergent Vrithoff 2,

5000 Namur

Horaires ?

En semaine de 13h à 19h

Le week-end de 11h à 19h

Informations complémentaire sur :

https://www.antica.be/