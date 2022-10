Nos idées pour économiser de l’argent : un livre plein d’astuces pour bricoler pas cher avec ses enfants

Française d’origine, la jeune femme s’envole pour Montréal après ses études afin de devenir animatrice 3D pour des séries télés animées. Après cinq années passées derrière son ordinateur, cette touche-à-tout décide de revenir sur ses terres natales avec un projet fou: lancer un blog qui compilerait des idées de bricolages pour les tout-petits. "À une époque où les enfants sont de plus en plus fixés devant leurs écrans, j’avais envie de leur proposer une série d’activités qui leur permettraient de développer leur créativité mais aussi de renforcer leurs liens avec leurs parents. Au départ, j’ai été puisé des idées de bricolages sur Internet pour ensuite les revisiter à ma sauce."

Ludique et démocratique

Son credo? Proposer des activités ludiques, qui nécessitent peu de matériel et d’investissement. "Il vous suffit d’avoir du carton, de vieux emballages, des feutres et de la colle. Certains bricolages, plus rares, nécessitent, toutefois, d’être en possession d’autres outils."

Durant le confinement, son compte Instagram connaît un regain d’intérêt et Maéva se retrouve inondée de messages de remerciements. Forte de son succès, celle qui se fait appeler "Les mercredis sous la pluie" sur la toile est contactée par une maison d’éditions pour compiler ses bricolages dans un livre. "Mais, pas question de reprendre les activités déjà disponibles sur mon blog et mon compte Instagram. Je voulais proposer du contenu exclusif aux parents qui s’offriront mon livre." Ce recueil, joliment illustré, contient donc 52 nouvelles idées de bricolages à réaliser durant les 52 mercredis de l’année et sont classées par saisons. La sorcière et son petit chat, à l’approche d’Halloween, la carte boule de neige à envoyer à ses proches durant les fêtes ou encore le jeu mémo de l’été. Cette bible d’activités est destinée aux enfants de 3 à 11 ans…

La carte des petits monstres colorés

Notre bricolage préféré ? La carte des petits monstres colorés. Car, il nécessite peu de matériel (du papier blanc cartonné, de la peinture colorée, des feutres de couleur, des feutres fins) et permettra à vos enfants de tremper leurs doigts dans la peinture pour réaliser des empreintes sur le papier. À l’aide d’un feutre, dessinez ensuite des bras, des yeux, une bouche, des cornes à vos adorables petites créatures. Vous aurez entre vos doigts une carte diabolique à envoyer à papy et mamy à l’approche d’Halloween.

Les mercredis sous la pluie, Maéva Gruaz, éd. Albin Michel, 19,90 euros.