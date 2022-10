Si vous avez une peur panique du vide, vous ne souffrez pas de vertige mais d’acrophobie : comment la traiter ?

"Le vertige est dû à un dysfonctionnement du système vestibulaire ou de l’oreille interne ou à une atteinte neurologique, explique Isabelle Poreye, psychothérapeute, spécialisée dans les troubles anxieux. La peur du vide, elle, relève de l’instinct archaïque, de survie. Et cette peur est totalement normale et même indispensable car elle nous protège des dangers. Par contre, l’acrophobie fait partie de la catégorie des troubles anxieux, elle est irrationnelle et peut entraîner des crises d’angoisse, des attaques de panique."

Symptômes divers

Ainsi, face à des situations qui impliquent de faire face à de la hauteur, du vide, certaines personnes perdent complètement pied sans que ce ne soit justifié. Comportement d’évitement, impression de perte d’équilibre, ou perte d’équilibre réelle, tournis, tremblements, souffle coupé, jambes en coton, accélération du rythme cardiaque, oppression thoracique, nausées, peur de mourir, détachement de soi et sentiment d’irréalité… Les symptômes de l’acrophobie sont multiples et peuvent constituer un réel handicap dans le quotidien de ceux qui en souffrent. Ce n’est qu’à ce moment qu’il faudra, éventuellement, s’en inquiéter et envisager une thérapie.

"L’idée, c’est de retrouver une aisance face à des situations qu’on pourrait rencontrer dans le monde réel, complète Arnaud Coleaux, psychologue, responsable du programme anxiété à l’hôpital Vincent Van Gogh de Charleroi. La peur n’est pas un problème en soi, c’est son intensité qui peut jouer des tours."

Pas de profil type

N’importe qui peut être touché par l’acrophobie, enfant comme adulte. Dans certains cas, cette peur apparue dans l’enfance disparaît avec l’âge.

Les causes, comme les symptômes, sont elles aussi multiples. Elles peuvent avoir une origine traumatique, "parce qu’on a vécu une chute ou qu’on en a été témoin pour quelqu’un d’autre, on réagit alors par anticipation", poursuit Arnaud Caleaux. "Le traumatisme peut aussi être indirect, note Isabelle Poreye. Si l’on a un choc au moment où l’on se trouve en hauteur, par exemple, par association on peut développer cette phobie. Il y a aussi une composante éducationnelle à prendre en compte. Si l’on dit toute sa vie à un enfant, ‘attention tu vas tomber’, il risque de surréagir face au danger. Enfin, il y a une composante génétique. Certaines personnes ont une prédisposition aux troubles anxieux."