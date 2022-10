Les femmes et le vélo, une nouvelle histoire d’amour

Une histoire belge

En Belgique, c’est Hélène Dutrieu, une femme au destin extraordinaire, qui incitera ses compatriotes féminines à enfourcher leur bécane. Née à Tournai en 1877, elle a été la première femme championne cycliste belge – en plus d’être la première femme aviatrice belge. Du côté des hommes, de nombreux champions à l’image d’Eddy Merckx, de Philippe Gilbert ou plus récemment de Remco Evenepoel se succèdent et contribuent à développer la culture belge du vélo. Le plat pays compte aujourd’hui parmi les territoires où les différentes pratiques du vélo sont les plus répandues: du cyclo-cross au vélo de route en passant par le vélo sur piste, le Belge sait pédaler.

Un nouvel élan pour le deux-roues

Une culture de l’outil et de la pratique sportive que se réapproprient de plus en plus de femmes belges, poussées par de nouveaux idéaux sociaux et écologiques. En mai 2022, le dernier Observatoire du vélo de Pro Velo constatait que 42% d’entre elles enfourchaient désormais un deux-roues pour se rendre au travail. "Depuis les débuts de l’Observatoire du vélo, la proportion de femmes à vélo a systématiquement augmenté", se réjouit l’association de promotion du cycle.

C’est le cas de Margaux Guyot, doctorante en journalisme à l’UCLouvain. Si le vélo était au départ un simple moyen de transport pour rejoindre son lieu de travail, l’outil a rapidement pris de plus en plus de place dans sa vie. Pendant le confinement, Margaux souhaite transformer sa pratique de mobilité en pratique sportive. "C’est passé par l’achat d’un premier vélo qui m’a permis de pédaler vraiment pour le plaisir. Aujourd’hui j’ai cinq vélos, chaque outil répondant à un de mes besoins spécifiques", précise la jeune cycliste.